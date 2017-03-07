﻿﻿ Роналд Бинкофски назначен генеральным директором Microsoft в Казахстане и регионе СНГ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Роналд Бинкофски назначен генеральным директором Microsoft в Казахстане и регионе СНГ

08.03.2017 14:21 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Роналд Бинкофски назначен генеральным директором Microsoft в Казахстане и регионе СНГ

Компания Microsoft объявила о назначении с 1 апреля Роналда Бинкофски генеральным директором Microsoft в Казахстане, а также руководителем регионального офиса в СНГ.

Роналд будет отвечать за развитие бизнеса в регионе, который включает 9 стран – Казахстан, Армению, Азербайджан, Беларусь, Монголию, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан.

До назначения в течение четырех лет Роналд возглавлял офис Microsoft в Польше, а ранее – офис в Румынии в течение 2,5 лет.

«Я чрезвычайно рад стать частью этого региона, страны которого имеют высокий потенциал для развития и роста сегодня и в будущем. Вместе с командой мы останемся привержены нашим клиентам и партнерам, будем помогать им внедрять технологии и развиваться в эпоху цифровой трансформации всех отраслей бизнеса и жизни», – отметил он.

Роналд работает в Microsoft более 10 лет и имеет обширный опыт в управлении бизнесом, в продажах, маркетинге, операционном управлении и управлении изменениями. Он начинал свою карьеру в компании Software AG в качестве регионального менеджера в Центральной и Восточной Европе, до этого управлял собственным бизнесом.

Роналд окончил факультет прикладной математики в Ягелонском университете в Кракове (Польша), а также программу Advanced Management в бизнес-школе INSEAD. Он также изучал русский язык в университете им. Гете во Франкфурте-на-Майне в Германии.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Microsoft объявила о назначении с 1 апреля Роналда Бинкофски генеральным директором Microsoft в Казахстане, а также руководителем регионального офиса в СНГ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Судья матча с "Зенитом" посоветовал Гончаренко тренировать своих футболистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика