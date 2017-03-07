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"Красивый забег" прошел в Минске в честь 8 Марта
08.03.2017 14:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Забег Beauty run прошло в Минске во второй раз. Первый подобный пробег Белорусская федерация легкой атлетики организовала в 2016 году. Теперь же для забега собрали и больше участниц, и выбрали новую "дорожку" — главный проспект страны.
Проходил "Красивый забег" под лозунгом "Женщины против насилия", а поддержать красавиц пришли не только родственники и друзья, но и высокие гости: министр спорта Александр Шамко, депутат и председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, а также столичный градоначальник Андрей Шорец.
Смотрите фоторепортаж Sputnik с забега женщин в Минске.
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