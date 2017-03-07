Забег Beauty run прошло в Минске во второй раз. Первый подобный пробег Белорусская федерация легкой атлетики организовала в 2016 году. Теперь же для забега собрали и больше участниц, и выбрали новую "дорожку" — главный проспект страны.

Проходил "Красивый забег" под лозунгом "Женщины против насилия", а поддержать красавиц пришли не только родственники и друзья, но и высокие гости: министр спорта Александр Шамко, депутат и председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, а также столичный градоначальник Андрей Шорец.

Смотрите фоторепортаж Sputnik с забега женщин в Минске.