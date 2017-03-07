МИНСК, 8 мар — Sputnik. Погода в Беларуси в четверг будет дождливой и непривычно теплой, свидетельствуют данные Гидромета.

В Беларуси установилась нетипичная для начала марта погода: температура воздуха превышает норму на несколько градусов. По прогнозам синоптиков, аналогичная ситуация сохранится и в ближайшие дни.

Так, прогноз погоды на 9 марта обещает переменную облачность и кратковременные дожди по большей части Беларуси — в основном в западных и центральных районах республики.

Ночью со среды на четверг синоптики обещают температуру в 0..+6°С, по северо-западу до —2°С.

Днем столбики термометров поднимутся до +6..+12°С, по северо-западу будет немного холоднее — +3…+5°С.

В пятницу и на выходных, согласно предварительным прогнозам, также ожидаются кратковременные дожди и незначительное снижение температуры.