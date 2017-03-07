Поздравить группу «Палац» с 25-тилетием, а Олега Хоменко с 50-тилетием желающие смогут на встрече в Минске. 4 апреля в ресторане-пивоварне «Друзья» пройдет юбилейный концерт .





Группа «Палац» известна сочетанием фолка с современными музыкальными направлениями и созданием нового стиля в музыке фолк-модерн в начале 90-х.

Справка TUT: Предыстория группы началась в 1987 году, когда Олег Хоменко вернулся из армии и познакомился с Юрием Выдронком, который и пригласил его в полупрофессиональный коллектив. Группа начала играть хард-роковую программу, параллельно выступая как кавер-бэнд на свадьбах и работая над собственным материалом. Когда было написано достаточное количество авторских песен, группа переименовалась в «Палац» в 1992 году.

Объединяя народные песни с современным звучанием, группа нашла свой, присущий только ей, узнаваемый стиль.

«Нам казалось, что если бы культура Беларуси не уничтожалась советской властью на протяжении 20-го столетия, то белорусская музыка была бы именно такой, как играли мы. Мы видели, что каждая выдающаяся группа в мире играла в своей, только присущей ей стилистике», — рассказывает Олег Хоменко.

В этом году группе исполняется 25 лет. Олег Хоменко считает, что это не такой уж и большой срок для коллектива.

«Рассуждать о том, много ли 25 лет для группы нужно в сравнении. Если сравнивать с Rolling Stones, которым в этом году исполняется 55, — то очень мало. Сегодня, мне кажется, любой музыкальный коллектив должен рассчитывать на активную творческую работу не менее, чем на 30 лет».

Гостям юбилейного концерта группа подготовила сюрпризы. Так, например, на концерт приглашены все, кто так или иначе за 25 лет имел отношение к творчеству «Палаца».

По словам музыкантов, к юбилею группа подходит с волнением, но не без ноток гордости.

Поздравить группу «Палац» с 25-тилетием можно 4 апреля в ресторане-пивоварне «Друзья». Начало концерта в 19.00.

Билеты можно приобрести на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов от 20 до 30 рублей. Инфолиния — +375298517706, +375445517706. Купить билет