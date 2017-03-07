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Президент Беларуси вручил госнаграды силовикам и многодетным матерям

08.03.2017 15:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Два праздника как будто объединились 7 марта во Дворце Независимости. Традиционно накануне Международного женского дня проходит награждение сильных женщин нашей страны. В этом году торжественную церемонию решили совместить с вручением очередных высоких воинских званий. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил не только многодетных матерей, но и отцов.

"Не случайно одним из критериев цивилизованности государства является положение и роль женщины в обществе. В этом отношении Беларусь по праву находится в числе передовых", — сказал Александр Лукашенко.  

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей, были награждены многодетные женщины из разных городов страны. В Беларуси сейчас более 85 тысяч многодетных семей. Женщинам вручили и награды за трудовые заслуги — учительнице информатики, сотруднице таможни, специалисту облисполкома, оператору свиноводческого комплекса, машинистке башенного крана. Всего в списке приглашенных во Дворец Независимости сорок три фамилии. 

Президент Беларуси вручил госнаграды силовикам и многодетным матерям
© Sputnik/ БелТА
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Лукашенко поздравил и офицеров. Погоны генерал-майоров из рук президента получили девять представителей силовых структур: Вооруженных Сил, милиции и органов юстиции. Среди них заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Александр Карев и первый заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский.

"Наверное, самое почетное дело — это получить генеральские погоны в присутствии наших женщин. В нашем зале сегодня особые женщины и особые мужики", — сказал президент.

Подробнее о вручении государственных наград слушайте на радио Sputnik Беларусь.    

 
 
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Накануне Международного женского дня во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил государственные награды многодетным матерям и заслуженным...

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