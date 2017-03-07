В Сети появились первые кадры продолжения истории об антигерое комиксов Marvel. Райан Рейнольдс вновь предстал в главной роли наемника, обладающего циничным чувством юмора, в фильме «Дэдпул 2».





В новом видео герой становится свидетелем уличного нападения грабителя на прохожего. Уэйд Уилсон забегает в телефонную будку, переодевается в костюм супергероя и не успевает спасти жертву нападения.

В ролике также появляется Стэн Ли, создатель множества персонажей комиксов.

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Напомним, первый фильм о Дэдпуле, снятый режиссером Тимом Миллером, был показан в феврале 2016 года. Во второй части режиссером стал Дэвид Литч. Премьера его картины намечена на весну 2018 года.