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В Беларуси 8619 женщин награждены орденом Матери

08.03.2017 16:06 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси 8619 женщин награждены орденом Матери

В Беларуси орденом Матери награждены 8619 женщин, родивших и достойно воспитавших пять и более детей.

Как сообщили БЕЛТА в отделе государственных наград главного управления кадровой политики Администрации Президента, в текущем году этой награды удостоены 93 женщины из различных регионов Беларуси. Этот высокий знак материнской доблести учрежден указом Президента Беларуси в 1995 году. С 2006 года многодетным матерям, награждаемым орденом Матери, производится единовременная денежная выплата в размере пятикратного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (с февраля текущего года БПМ составляет 180,10 рублей).

Выплаты осуществляются из средств республиканского бюджета. Кроме того, в регионах Беларуси решением местных исполнительных и распорядительных органов установлены различные дополнительные формы поощрения для награжденных этим орденом. Так, в 2016 году орденом Матери награждено 413 матерей, общая сумма выплат достигла почти 354,8 тыс. рублей.

С сентября 2012 года женщинам, родившим и воспитавшим девять и более детей и награжденным одной из таких государственных наград СССР или Республики Беларусь, как орден Матери, медаль "Медаль материнства", орден "Материнская слава", орден "Мать-героиня", устанавливается пенсия за особые заслуги перед Республикой Беларусь. Как проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты, в Беларуси растет количество многодетных семей – на учете в территориальных центрах социального обслуживания населения состоит уже 88,5 тыс. семей с тремя и более детьми; 57,2% новорожденных являются вторыми и последующими в своих семьях. Общий коэффициент рождаемости в 2016 году составил 12,4 на 1000 жителей (в 2015 году этот показатель равнялся 12,5 промилле).

 
 
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В Беларуси орденом Матери награждены 8619 женщин, родивших и достойно воспитавших пять и более детей.

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