Международный женский одень отмечают в эту среду. Представительниц прекрасной половины поздравляют не только родные и коллеги, но и звезды, а также чиновники.

С поздравлением в честь 8 Марта через Sputnik женщин поздравил и министр юстиции Олег Слижевский — он рассказал о своем отношении к дамам и высказался насчет неправильной формулировки "слабый пол".

Sputnik также присоединяется к поздравлениям министра юстиции и желает читательницам только счастливых событий в жизни.