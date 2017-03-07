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#Sputnikпоздравляет: министр юстиции рассказал о женской силе

08.03.2017 16:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Международный женский одень отмечают в эту среду. Представительниц прекрасной половины поздравляют не только родные и коллеги, но и звезды, а также чиновники.

С поздравлением в честь 8 Марта через Sputnik женщин поздравил и министр юстиции Олег Слижевский — он рассказал о своем отношении к дамам и высказался насчет неправильной формулировки "слабый пол".

Sputnik также присоединяется к поздравлениям министра юстиции и желает читательницам только счастливых событий в жизни.

 
 
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Руководитель Минюста Олег Слижевский поздравил белорусских женщин с 8 Марта. Смотрите видео Sputnik с речью министра.

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