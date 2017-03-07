Две тысячи женщин (для сравнения, в прошлом году их было 700) приняли участие в легкоатлетическом забеге Beauty Run. Мероприятие состоялось в центре Минска — на проспекте Независимости.



© Sputnik / Виктор Толочко "Красивый забег" прошел в Минске в честь 8 Марта 11

Стартовали участницы "Красивого забега" на площади Независимости, финиш был там же. Бегущие дистанцию в два километра разворачивались обратно около ГУМа. Кто выбрал для себя пятикилометровую, разворачивался на площади Победы.

На финише каждую красавицу-спортсменку ждали памятные медали и, естественно, цветы.

Победу в двухкилометровом забеге праздновала Виктория Кушнир, показавшая результат 6 минут 46 секунд. Анастасия Иванова быстрее всех пробежала пять километров — 16 минут 28 секунд.

К слову, участие в Beauty Run приняли бронзовая призерка Олимпиады-2012 по художественной гимнастике Любовь Черкашина и "Мисс Беларусь-2008" Ольга Хиженкова. Гостями мероприятия стали известные легкоатлетки Марина Арзамасова и Алина Талай, которая не так давно выиграла серебро чемпионата Европы в залах в беге на 60 метров с барьерами .

Генеральным партнером забега выступил Фонд ООН в области народонаселения в Беларуси. Акция проходила под лозунгом "Женщины против насилия".