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Beauty run: тысячи женщин отпраздновали 8 Марта массовым забегом

08.03.2017 16:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Две тысячи женщин (для сравнения, в прошлом году их было 700) приняли участие в легкоатлетическом забеге Beauty Run. Мероприятие состоялось в центре Минска — на проспекте Независимости.

Beauty run: тысячи женщин отпраздновали 8 Марта массовым забегом
© Sputnik / Виктор Толочко
"Красивый забег" прошел в Минске в честь 8 Марта
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Стартовали участницы "Красивого забега" на площади Независимости, финиш был там же. Бегущие дистанцию в два километра разворачивались обратно около ГУМа. Кто выбрал для себя пятикилометровую, разворачивался на площади Победы.

На финише каждую красавицу-спортсменку ждали памятные медали и, естественно, цветы.

Победу в двухкилометровом забеге праздновала Виктория Кушнир, показавшая результат 6 минут 46 секунд. Анастасия Иванова быстрее всех пробежала пять километров — 16 минут 28 секунд.

К слову, участие в Beauty Run приняли бронзовая призерка Олимпиады-2012 по художественной гимнастике Любовь Черкашина и "Мисс Беларусь-2008" Ольга Хиженкова. Гостями мероприятия стали известные легкоатлетки Марина Арзамасова и Алина Талай, которая не так давно выиграла серебро чемпионата Европы в залах в беге на 60 метров с барьерами.

Генеральным партнером забега выступил Фонд ООН в области народонаселения в Беларуси. Акция проходила под лозунгом "Женщины против насилия".

 
Теги: Минск
 
 
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Минский легкоатлетический забег Beauty Run состоялся в Международный женский день в центре белорусской столицы. Смотрите на видео самые яркие моменты...

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