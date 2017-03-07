|
Beauty run: тысячи женщин отпраздновали 8 Марта массовым забегом
08.03.2017 16:48 — Разное | Sputnik Беларусь
Две тысячи женщин (для сравнения, в прошлом году их было 700) приняли участие в легкоатлетическом забеге Beauty Run. Мероприятие состоялось в центре Минска — на проспекте Независимости.
© Sputnik / Виктор Толочко
Стартовали участницы "Красивого забега" на площади Независимости, финиш был там же. Бегущие дистанцию в два километра разворачивались обратно около ГУМа. Кто выбрал для себя пятикилометровую, разворачивался на площади Победы.
На финише каждую красавицу-спортсменку ждали памятные медали и, естественно, цветы.
Победу в двухкилометровом забеге праздновала Виктория Кушнир, показавшая результат 6 минут 46 секунд. Анастасия Иванова быстрее всех пробежала пять километров — 16 минут 28 секунд.
К слову, участие в Beauty Run приняли бронзовая призерка Олимпиады-2012 по художественной гимнастике Любовь Черкашина и "Мисс Беларусь-2008" Ольга Хиженкова. Гостями мероприятия стали известные легкоатлетки Марина Арзамасова и Алина Талай, которая не так давно
Генеральным партнером забега выступил Фонд ООН в области народонаселения в Беларуси. Акция проходила под лозунгом "Женщины против насилия".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский легкоатлетический забег Beauty Run состоялся в Международный женский день в центре белорусской столицы. Смотрите на видео самые яркие моменты...
|
Архив (Разное)
Комментарии