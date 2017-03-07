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Забор на границе Беларуси и Латвии будет в два метра высотой

08.03.2017 18:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 мар — Sputnik. Латвия построит ограду на границе с Беларусью в несколько десятков километров, сообщил в среду портал Baltnews.

Забор на границе между Беларусью и Латвией будут строить в целях борьбы с нелегальными иммигрантами и другими нарушителями границы.

Латвийские власти уже объявили закупочную процедуру разработку технического проекта оборудования латвийско-белорусской границы и авторский надзор.

Поставщик должен предложить как минимум три варианта конструкции ограждения, которое будет комбинированной металлической оградой из проволоки и колючей проволоки высотой не менее двух метров.

Общая протяженность границы между Беларусью и Латвией составляет 176 километров. Работы по возведению ограды, как ожидается, начнутся в следующем году. Ранее латвийские власти одобрили и идею строительства забора на границе с Россией.

 
Теги: Минск
 
 
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Основной целью возведения ограждения власти Латвии назвали борьбу с нелегальными мигрантами.

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