Акцию компания MF провела в честь празднования Международного женского дня — любой желающий мог сделать фотографию на память с "качками" из ролика. Многие белоруски с энтузиазмом восприняли такое предложение и воспользовались возможностью.

Если раньше компанию обвиняли в сексизме за использование сексуальных девушек в рекламе, то теперь производитель пошел от обратного: для продвижения кружевного женского белья пиарщики Mark Formelle использовали полуголых накачанных мужчин . Только на YouTube новый "сексистский" ролик посмотрели за полторы недели почти полмиллиона раз.