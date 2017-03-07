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Минчанки сфотографировались с героями скандальной рекламы
08.03.2017 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Акцию компания MF провела в честь празднования Международного женского дня — любой желающий мог сделать фотографию на память с "качками" из ролика. Многие белоруски с энтузиазмом восприняли такое предложение и воспользовались возможностью.
Если раньше компанию обвиняли в сексизме за использование сексуальных девушек в рекламе, то теперь производитель пошел от обратного: для продвижения кружевного женского белья
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