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Минчанки сфотографировались с героями скандальной рекламы

08.03.2017 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Акцию компания MF провела в честь празднования Международного женского дня — любой желающий мог сделать фотографию на память с "качками" из ролика. Многие белоруски с энтузиазмом восприняли такое предложение и воспользовались возможностью.

Если раньше компанию обвиняли в сексизме за использование сексуальных девушек в рекламе, то теперь производитель пошел от обратного: для продвижения кружевного женского белья пиарщики Mark Formelle использовали полуголых накачанных мужчин. Только на YouTube новый "сексистский" ролик посмотрели за полторы недели почти полмиллиона раз. 

 
 
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Ролик белорусского производителя нижнего белья Mark Formelle с накачанными полуобнаженными мужчинами произвел неделю назад фурор в интернете. Смотрите видео Sputnik, как...

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