Нашей первой весенней «соседкой в пробках» оказалась маленькая и хрупкая голубоглазая и очень улыбчивая блондинка. Вот только нежный образ нашей героини никак не вяжется с ее должностью и уж точно — с авто, на котором она ездит. Знакомьтесь: Марина Рудакова — директор столичных автоцентров Ford и Mazda на спортивном Volkswagen Golf VI R.





— Только не фотографируйте меня так, чтобы я была похожа на блондинку-Барби, не люблю этот имидж, — смеясь попросила Марина фотокорреспондента в начале беседы, а потом серьезно добавила: — Некоторые как видят блондинку за рулем дорогой машины, так у них странные ассоциации появляются. Я вообще не приветствую гендерные различия. Человека характеризует не половая принадлежность и внешность, а его профессиональные качества, если речь идет о работе.

Марина — целеустремленный трудоголик, это отмечают все ее коллеги. Сама Марина с этим утверждением согласна и считает, что только благодаря складу характера и смогла добиться всего того, что у нее есть.

— Я родилась в год быка под знаком овна, и полностью соответствую характеристикам этих знаков. Иду всегда только вперед, никаких отступлений, — дерзко заявила Марина, при этом кокетливо поправила романтичный цветок на платье.





Школу Марина окончила с золотой медалью, потом отучилась и выпустилась с красным дипломом с факультета международных экономических отношений в экономическом университете, при этом девушка успела изучить английский и испанский языки. Не удивительно, что с таким багажом знаний вчерашнюю студентку с удовольствием взяли на работу в коммерческий банк.

— В банке я отработала 12 лет, но всегда была открыта новому, и когда один из клиентов банка — холдинг «Атлант-М» — предложил прийти к ним на собеседование на должность финансового директора, я подумала: а почему бы и нет?

Рудакова обошла всех претендентов на эту должность и попала в команду «Атлант-М», компания тогда очень бурно развивалась, это было перспективное направление и хорошее продолжение карьеры.

— Я не боялась идти на работу в незнакомую отрасль. По сути, финансисту все равно, продажи какого товара сопровождать: продукты, одежду или технику. Конечно, с автомобилями я тогда была на вы. Хотя водительские права категории В у меня уже имелись, какие-то базовые знания по машинам — тоже. Но меня так привлекали красивые и яркие автосалоны с новыми авто! Очень хотелось приоткрыть завесу тайны и узнать, а кто же эти клиенты, что покупают дорогие автомобили.





Сегодня Марина Рудакова в «Атланте» — одна из старожилов. За 10 лет она поработала директором по финансам, директором автоцентра VW в Сухарево, заместителем директора по сбыту и развитию в группе компаний VW. А с 1 марта у нее новая должность — директор автоцентров Ford и Mazda. Удивляет, как она справляется со всем? Ведь есть еще семья: муж и 16-летняя дочь.

— Успеваю, потому что планирую все заранее: выходные, отпуск, рабочие дела. Дома убираю и стираю сама. А вот готовкой занимается муж, он это делает идеально. И члены семьи никогда не перекладывают друг на друга домашние дела: что увидел, то и сделал. Женские слабости — поныть и поплакать — я иногда себе позволяю, но недолго, минут пять. А потом снова окунаюсь в дела.

Марина сказала, что все эти годы работы ей никогда не было тяжело. Все получалось у нее как-то естественно.

— Наверное секрет в том, что работа мне нравится. Сейчас вот буду вести новые марки — я этого не боюсь. Мне есть на кого положиться — база уже заложена, да и команда отличная, помогут.

Молодой директор убеждена — женщина может себя реализовать в любой сфере, только не надо обращать внимание на какие-то общественные стереотипы, тем более если они стоят преградой на пути к мечте.

Совет от Марины Рудаковой: «Занимаясь каким-то делом, прислушивайтесь к себе, ищите и перепроверяйте. Достаточно нескольких месяцев, чтобы понять, что дело вам нравится, или, наоборот, не нравится. Не надо годами заниматься тем, что вам не по душе. Если дело по-настоящему ваше, то вы будете светиться, вырабатывать энергию, силу, и окружение поверит и пойдет за вами.

— У женщин есть очень ценное качество — эмпатия. Большинство мужчин сопереживать, понимать и чувствовать людей, увы, так не могут, даже считают это лишним. А зря. Ведь это прямой пусть к клиенту и к персоналу компании, — рассуждает Марина. — На самом деле для того, чтобы руководить предприятием, у управленца должно быть так много компетенций, но вот техническое устройство автомобиля здесь не так обязательно, тем более, если в команде есть отличный сервисмен.





Но наша героиня поскромничала. Ведь за годы работы в автохолдинге Марина получила огромные знания по устройству и эксплуатации автомобилей, и сейчас запросто сможет проконсультировать любого человека по этим вопросам. Да и сама она сейчас отлично управляется с машиной на дороге. Для усовершенствования этих навыков Марина даже окончила курсы экстремального вождения.

— Я к автомобилям отношусь очень трепетно, считаю, что машина должна соответствовать характеру владельца, дышать с ним в унисон. В истории про то, что машины бывают несчастливые, поэтому постоянно попадают в ДТП или с ними случаются неприятности, я не верю. Думаю, что в первую очередь надо посмотреть, что за человек сидит за рулем авто, может быть дело в нем самом?

Мы удивились: как у спокойной и рассудительной Марины получается «дышать» вместе с горячим хэтчбэком Volkswagen Golf VI R?

— Это мой «гольфичек», мой «дракон», я его очень люблю. Хотя, по началу, немного опасалась его, — призналась с улыбкой Марина.









До того как возглавить автоцентр в Сухарево, Марина ездила на Mazda 6 небесно-голубого цвета, которую ласково называла «ласточка». А потом, по наследству от предыдущего руководителя, ей достался Volkswagen Golf VI R.

— Этот «маленький зверь» меня ждал. Уникальная машина, таких в Беларуси всего две-три. Предыдущий директор увлекался автогонками, поэтому и машину заказал под стать себе: 2010 г. в., двухлитровый турбированный двигатель, мощность увеличена до 320 л.с., до 100 км/ч разгоняется за 4,9 секунды. Расход топлива в спокойном режиме 8−10 литров, спортрежиме — 14 литров. Родной цвет такого авто — синий, но по спецзаказу его сделали черным. Стоил он больше 40 тысяч евро. Сначала я даже немного засмущалась, что мне придется ездить на этом автомобиле, — призналась женщина.

Марина неделю ходила возле «дракона» и лишь поглядывала на него, не решаясь сесть за руль. А когда собрала все свое мужество и прокатилась, то поняла: это ее машина.

— Автомобиль жесткий, поджарый и очень резкий. Почему я с ним подружилась? — автомобилистка на мгновение задумалась. — Представьте: вот ты едешь как обычный участник движения, но чувствуешь, что у тебя столько запаса прочности! Это очень сочетается с моим характером и жизнью, что в любой тяжелой ситуации ты вывернешь и найдешь силы, чтобы справиться и выйти из крутого поворота, — немного пофилософствовала Марина.





Тем не менее, Марина никогда не проверяла полностью, на что способен ее «дракон». Автомобилистка понимает, что на дорогах общего пользования этого делать нельзя — есть другие участники дорожного движения, есть ПДД и много камер фотофиксации.

— Предпочитаю спокойный стиль вождения. Я вечером с работы выезжаю, но голова еще забита документами, финансами, платежами, клиентами… Ну какой из меня гонщик? Еду практически на автопилоте. Не подрезаю, в «шашечки» не играю. Очень люблю благодарить водителей за вежливость в отношении меня и рада, когда мне говорят спасибо аварийкой.

Но вот в выходной день, когда Марина отдохнет и выспится, в ней может проснуться азарт и тяга к скорости, особенно если рядом стоящий автомобилист своим видом демонстрирует восхищение «драконом».

— Да, бывает, что стоит машина на светофоре рядом, водитель опускает стекло и показывает большой палец, мол, «класс!». А потом подгазовывать начинает — приглашает стартануть со светофора. Я иногда соглашаюсь погоняться и топлю газ, еду до следующего светофора. Как правило, я прихожу первой. Но такие выходки могу себе позволить, если буду уверена, что никому не принесу вреда своими действиями.





— Вообще, машинка очень удобная. Смотрите какие сиденья — их называют «ковши». Сидишь в них как влитой. Хотя грузному человеку было бы тесновато. Еще тут много функций. Например, можно выбрать уровень жесткости подвески. Я почти всегда езжу на уровне «комфорт», но иногда переключаюсь на «спорт» — такой рев тогда! И все в салоне слышат, что это я подъезжаю.

Удобной и нужной функцией Марина считает камеру заднего вида. Хотя автомобилистка и без нее нормально заезжает задним ходом на стоянку или делает диагональную парковку.

— Видны все камешки, бордюры позади машины. Эта камера расположена очень хитро: под значком VW на задней двери. Выдвигается она только когда включаешь заднюю передачу. Но люди иногда думают, что это у меня значок сломался, стучат в стекло, предупреждают!





Пользуясь случаем, мы рассмотрели салон VW, а также поинтересовались, что возит с собой автомобилистка. Для машины, которая используется ежедневно, да при сегодняшней погоде, он был в идеальном состоянии: отполированная панель приборов, на сиденьях и ковриках никаких крошек и песка. В нишах и карманах мы нашли лишь маленький зонт и бутылочку питьевой воды. На заднем сиденье VW лежала книга «Как устроена экономика». «Знакомые дали почитать», — пояснила Марина.





— Не думайте, я перед вашим визитом ничего из карманов не убирала и порядок не наводила! — воскликнула Марина. — В таком состоянии машина у меня всегда. Убираю сама или сотрудникам нашего сервиса поручаю навести порядок. Я не люблю никаких висюлек, даже в виде ароматизатора, подушечек, игрушечек — поэтому их здесь нет. Все должно быть функционально. Да и вообще, моя машина — это лицо мое и компании. А если мне придется подвезти кого-нибудь, что человек может подумать, когда в салоне будет бардак?





В бардачке у Марины тоже порядок: несколько CD-дисков с музыкой, коробочка с солнцезащитными очками, один каштан, сервисная книжка на машину и водительские документы.

— Музыку слушаю разную, в зависимости от настроения. Сейчас Высоцкого предпочитаю, люблю «Океан Эльзы», «Пикник». Автодокументы всегда в бардачке — не знаю, почему — привычка такая у меня. Не считаю, что это опасно, хотя и храню машину не в гараже.

Кстати, Марина призналась, что как и большинство женщин во время пути может подкрасить глаза или губы — иногда в карманы забрасывает помады и тушь.

— Ну, а что? Надо же использовать каждую свободную минутку своего времени! Конечно, я во время езды макияж не поправляю, только если на красном свете светофора стою.





В багажнике VW стояла сумка со спортивной одеждой автомобилистки, коробочка с туфлями на каблуках, щетка и скребок, а также баул с автопринадлежностями.

— На пробежки я всегда выхожу, еще в атлетический зал езжу, поэтому спортивная форма мне нужна. Туфли никогда не вынимаю из багажника. Я еще иногда и наряд какой-нибудь вожу с собой — мало ли, пригодится.

А вот что находится в бауле с техническими принадлежностями, Марина сказать затруднилась — за пять лет эксплуатации авто она туда ни разу не заглядывала.

— Запасное колесо вроде бы тоже в багажнике. А вот оно, под обшивкой. Честно говоря, я и колесо сама не смогу поменять — никогда этим не занималась, но я об этом не сожалею. Так что, если случится прокол, то придется вызывать специальные службы.





— А ведь скоро мне придется машину поменять, — грустно сказала Марина после окончания «досмотра». — Наверное это неправильно: я руковожу автоцентром Ford и Mazda, а езжу на VW. Менять «дракона» на другое авто мне так не хочется… Но что поделать, ведь он ассоциировался с той историей, которая уже состоялась. Сейчас будет новая. Думаю, я справлюсь.