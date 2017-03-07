



Правительство утвердило разработанную Минтрудом национальную стратегию в интересах женщин. Она нацелена на улучшение положения женщин в России, обеспечение гендерного равенства и устранение дискриминационных барьеров.

Правительство утвердило национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017–2022 годы. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина.

Стратегия определяет основные направления государственной политики в отношении женщин и нацелена на реализацию принципа равных прав и свобод мужчины и женщины, создание равных возможностей для их реализации женщинами в соответствии с положениями Конституции, общепризнанными принципами и нормами международного права, а также международными договорами Российской Федерации, говорится в документе, пишет РБК.

Отмечается, что стратегия основывается на том, что права женщин являются неотъемлемой частью общих прав человека, а создание условий для полного и равноправного участия женщин во всех сферах жизни общества названо приоритетным направлением государственной политики России.

Стратегию планируется реализовать в два этапа. На первом, захватывающем 2017–2018 годы, предусматривается разработка механизмов ее реализации — информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин, поясняется в документе. На втором этапе, рассчитанном на 2019–2022 годы, предусматривается реализация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

Финансироваться стратегия будет в рамках действующих государственных программ.