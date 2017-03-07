На видео видно, что женщина на земле держит в руках сумку, за которую тянет контролер. Рядом с мужчиной стоит его коллега-женщина, однако в происходящее она никак не вмешивается.

Видео снято очевидцами и опубликовано в одной из социальных сетей. Как сообщают свидетели "потасовки", произошло все в микрорайоне Чижовка.

Представители "Минсктранса" пока никак не комментировали появление в сети этого видео.