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Видеофакт: противостояние пассажира и контролера в Минске

08.03.2017 19:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На видео видно, что женщина на земле держит в руках сумку, за которую тянет контролер. Рядом с мужчиной стоит его коллега-женщина, однако в происходящее она никак не вмешивается.

Видео снято очевидцами и опубликовано в одной из социальных сетей. Как сообщают свидетели "потасовки", произошло все в микрорайоне Чижовка.

Представители "Минсктранса" пока никак не комментировали появление в сети этого видео.

 
 
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Ролик небольшой "потасовки" между женщиной-пассажиркой и мужчиной-контролером взбудоражил белорусских интернет-пользователей: в социальных сетях многие...

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