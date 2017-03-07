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Видеофакт: противостояние пассажира и контролера в Минске
08.03.2017 19:15 — Разное | Sputnik Беларусь
На видео видно, что женщина на земле держит в руках сумку, за которую тянет контролер. Рядом с мужчиной стоит его коллега-женщина, однако в происходящее она никак не вмешивается.
Видео снято очевидцами и опубликовано в одной из социальных сетей. Как сообщают свидетели "потасовки", произошло все в микрорайоне Чижовка.
Представители "Минсктранса" пока никак не комментировали появление в сети этого видео.
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Ролик небольшой "потасовки" между женщиной-пассажиркой и мужчиной-контролером взбудоражил белорусских интернет-пользователей: в социальных сетях многие...
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