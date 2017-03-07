В Apple заявили, что большинство уязвимостей, упомянутых в документах WikiLeaks, были устранены в последней версии iOS. Накануне портал сообщил, что в ЦРУ могли использовать эти недочеты, чтобы получить доступ к телефонам.

Компания Apple устранила большинство уязвимостей, которые согласно данным WikiLeaks могли использовать американские спецслужбы для доступа к iPhone. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает TechCrunch.

«Хотя наш первоначальный анализ [опубликованных WikiLeaks] документов показывает, что многие из этих уязвимостей были устранены в последней версии iOS, мы продолжим работу по быстрому выявлению и устранению подобных проблем», — заявили в Apple.

В компании подчеркнули, что всегда призывают пользователей своевременно загружать последнюю версию программного обеспечения, которая содержит последние обновления системы безопасности, пишет РБК .

Как отмечает TechCrunch, в документах, обнародованных WikiLeaks, содержатся таблицы с эксплоитами iOS, которые позволяли ЦРУ следить за владельцами iPhone и даже управлять их устройствами. Некоторые из этих эксплоитов были разработаны спецслужбой, другие покупались или загружались из неправительственных источников.

Накануне WikiLeaks опубликовала свыше 8,7 тыс. документов и файлов, полученных из центра киберразведки ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Эта утечка, получившая название Year Zero, свидетельствует о существовании глобальной программы для взлома разного рода устройств, включая смартфоны iPhone, а также работающие на операционных системах Android и Windows и даже телевизоры Samsung, способные превращаться в записывающие устройства.