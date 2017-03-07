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Знаменитое Лазурное окно обрушилось на Мальте

08.03.2017 19:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 мар — Sputnik. Известная каменная арка, так называемое "Лазурное окно", обрушилась на западе мальтийского острова Гоцо, сообщил  премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

В последние годы арка разрушалась прямо на глазах — от нее отпадали куски известняка. Ученые предрекли ей скорое исчезновение, однако достопримечательность по-прежнему привлекала к себе толпы туристов.  

"Составлявшиеся на протяжении многих лет отчеты показывали, что эта достопримечательность будет сильно повреждена естественной коррозией. Этот печальный день настал", — написал Мускат в своем Twitter.

По сообщениям очевидцев, арка обрушилась в среду. Упав в море, она подняла огромный фонтан брызг.

Мальтийский министр по делам окружающей среды Хосе Эррера сообщил, что по данным проведенных исследований обрушение скалы ожидалось и не могло быть предотвращено с помощью искусственного вмешательства.

Скала имела статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. "Лазурное окно" неоднократно "снималось" в кино. Так, арку можно увидеть в фильмах "Битва титанов" (1981), "Граф Монте-Кристо" (2002), а также в одном из эпизодов телесериала "Игра престолов".

 
Теги: Минск
 
 
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