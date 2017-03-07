МИНСК, 8 мар — Sputnik. Известная каменная арка, так называемое "Лазурное окно", обрушилась на западе мальтийского острова Гоцо, сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

В последние годы арка разрушалась прямо на глазах — от нее отпадали куски известняка. Ученые предрекли ей скорое исчезновение, однако достопримечательность по-прежнему привлекала к себе толпы туристов.

"Составлявшиеся на протяжении многих лет отчеты показывали, что эта достопримечательность будет сильно повреждена естественной коррозией. Этот печальный день настал", — написал Мускат в своем Twitter.

The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 8 марта 2017 г.

По сообщениям очевидцев, арка обрушилась в среду. Упав в море, она подняла огромный фонтан брызг.

Мальтийский министр по делам окружающей среды Хосе Эррера сообщил, что по данным проведенных исследований обрушение скалы ожидалось и не могло быть предотвращено с помощью искусственного вмешательства.

Скала имела статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. "Лазурное окно" неоднократно "снималось" в кино. Так, арку можно увидеть в фильмах "Битва титанов" (1981), "Граф Монте-Кристо" (2002), а также в одном из эпизодов телесериала "Игра престолов".