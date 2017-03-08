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ЦСКА выиграл у "Локомотива", СКА с поражения начал 2-й раунд Кубка Гагарина

08.03.2017 22:04 — Разное | Tut.by  
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8 марта двумя поединками стартовал 2-й раунд Кубка Гагарина в Западной конференции.


Рулевой СКА Олег Знарок начинает с поражения от бывшего клуба. Фото: khl.ru

Ярославский «Локомотив», выбивший из плей-офф минских динамовцев, потерпел поражение от победителя регулярного чемпионата КХЛ московского ЦСКА, а вторая команда «регулярки» питерский СКА в овертайме уступила на своем льду московскому «Динамо».

ЦСКА — «Локомотив» — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) (Да Коста, 2.43, Светлаков, 11.57, Светлаков, 28.31, Андронов, 47.19 — Накладал, 14.44, Накладал, 26.40).

Выступающий за ЦСКА нападающий сборной Беларуси Джефф Платт провел на льду 11 минут 27 секунд (23 смены), исполнил 1 бросок в створ ворот, вииграл 3 из 3 вбрасываний, применил 3 силовых приема и завершил поединок с показателем полезности «0».

СКА — «Динамо» М — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) (Н.Гусев, 23.22, Дацюк, 53.33 — Карпов, 5.27, Карпов, 34.39, Карпов, 77.49).

Героем поединка стал 25-летний нападающий «Динамо» Максим Карпов, забросивший все 3 шайбы в ворота СКА и выбившийся в лидеры среди снайперов нынешнего розыгрыша плей-офф.

Следующие матчи 2-го раунда плей-офф в Западной конференции пройдут 10, 12, 14 марта и, если потребуется, 16, 18 и 20 марта.

В Восточной конференции 2-й раунд Кубка Гагарина стартует завтра.

«Металлург» Мг (1) — «Барыс» (5)

«Авангард» (2) — «Ак Барс» (3).

Матчи пройдут 9, 11, 13, 15 марта и, если потребуется, 17, 19 и 21 марта.

 
 
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8 марта двумя поединками стартовал 2-й раунд Кубка Гагарина в Западной конференции.

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