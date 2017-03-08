Аккурат накануне Международного женского дня в Женеве открылся уже 87-ой по счету автосалон — крупнейшая по числу премьер автомобильная выставка Старого света. Какие из них появятся на белорусских дорогах в ближайшее время, корреспондент AUTO.TUT.BY выяснял на месте.





Игры европейских производителей в «даунсайзинг» продолжаются, и серьезнее остальных им увлеклись на Ford ( о новой Fiesta ST мы уже сообщали! ) и Volkswagen в лице дочерней компании Skoda.





Чехи привезли в Женеву обновленную версию Rapid, первые снимки которого были опубликованы еще в феврале. Автомобиль обзавелся новыми опциями, включая систему автоматического переключения с дальнего на ближний свет, датчики парковки спереди, а также атмосферную подсветку салона, где появились новые дверные накладки, измененные дефлекторы воздуховодов на передней панели, приборная панель и блок управления кондиционером.





Для европейских версий обновленных лифтбека и хэтчбека Spaceback доступен новый мотор 1.0 TSI, но для нас эта «тройка» неактуальна — в Беларуси модернизированный Rapid сохранит нынешнюю линейку из трех бензиновых двигателей: это атмосферная «четверка» 1.6 MPI (90 и 110 «лошадок») и 1,4-литровый TSI (125 лошадиных сил).

О сроках рыночного дебюта обновленного Rapid пока ничего неизвестно, но в соседней России продажи начнутся уже в апреле.





Под капотом новой Opel Insignia, еще одной яркой женевской премьеры — исключительно турбо-«четверки». Это бензиновые моторы объемом 1,5 л (138 и 164 «лошадей»), и 2 л (256 лошадиных сил), а также пара дизелей объемом 1,6 л (109 и 136 сил) и 2 л (168 сил). У европейских дилеров новый лифтбек и универсал Insignia появятся этим летом.





У Audi «даунсайзинг» несколько иного рода — новое купе RS5 сменило поколение, а вместе с ним и прежний 4,2-литровый V8 на новый V6 TFSI объемом 2,9 л, развивающий 450 «коней» и 600 Нм крутящего момента. Топ-модель семейства А5 разгоняется с места до 100 км/ч за 3,9 секунды и развивает максимальную скорость 280 км/ч (с опциональным пакетом RS dynamic package). Новый V6 стандартно скомпонован с 8-скоростным «автоматом» и постоянным полным приводом Quattro, распределяющим тягу в пропорции 40:60 между колесами передней и задней оси.

У европейских дилеров новое RS5 Coupe появится летом по цене от 80 900 евро.





Соперники из BMW показали в Женеве новый универсал пятой серии Touring, который поступит в продажу летом. В длину новинка достигает 4,94 м, ширина составляет 1,87 м, колесная база растянулась на 2975 мм.





Объем багажника универсала варьируется от 570 до 1700 л со сложенными сиденьями заднего ряда (у предшественника было на 30 л меньше). Первое время «пятерка» Touring будет предлагаться с четырьмя моторами — это дизельная и бензиновая «четверки» объемом 2 л (190 и 252 «лошадки» соответственно), а также две трехлитровые «шестерки» (бензиновая мощностью 340 сил и на тяжелом топливе, развивающая 265 «лошадей»). Все версии, за исключением базового дизеля (по умолчанию агрегатируется 6-ступенчатой «механикой»), оснащены 8-ступенчатым «автоматом».

Кроссоверы не теряют актуальности

Мода на кроссоверы и все более-менее похожее на внедорожник охватывает все рыночные сегменты и ниши. Приподнятые универсалы и хэтчбеки сегодня появляются как грибы после дождя, хотя с настоящими проходимцами их роднит разве что обвес из неокрашенного пластика, а порой производители и вовсе кидаются в крайности.





Пример тому — новая «четырехдверка» Smart Forfour в исполнении Crosstown. Полагаете, дорожный просвет тут увеличен? А вот и нет — клиренс у «кроссового» Smart по сравнению с обычной версией Forfour уменьшился на 10 мм! Ни о каком улучшении проходимости «малютки», оснащенной бензиновым трехцилиндровым моторчиком 0.9 (90 сил), конечно, говорить не приходится.





Главная новинка на женевском стенде Land Rover — новый Range Rover Velar, о котором AUTO.TUT.BY уже подробно рассказывал . Это автомобиль для тех, кому Evoque кажется недостаточно вместительным, Range Rover Sport недостаточно стильным, а флагманский Range Rover слишком большим. Отметим, что среди всех моделей Land Rover (интересно, что под этим брендом их осталось всего две — Discovery Sport и новый Discovery) — Velar обладает лучшей аэродинамикой (коэффициент лобового сопротивления равен 0,32).





Под капотом Velar на выбор — шесть вариантов бензиновых и дизельных моторов мощностью от 180 до 380 лошадиных сил. Уже известна и рублевая стоимость новинки, которую обнародовал российский офис Land Rover: от 3 880 000 рублей (около 66 500 долларов в пересчете) за начальную дизельную (180 «лошадок») или бензиновую (250 «коней») модификацию.





Opel расширил линейку кроссоверов семейства X — вслед за Mokka X подоспел новый Crossland X длиной 4,21 м, ответ немцев Renault Captur и Citroen C4 Cactus. Перед нами типичный городской «паркетник» — полного привода для новинки вовсе не предусмотрено.





Для Crossland X доступны крупная стеклянная секция в крыше, система кругового обзора, адаптивные светодиодные фары и всевозможные электронные ассистенты. Линейка двигателей будет включать 1,2-литровый бензиновый мотор с тремя цилиндрами, а также «четверки» объемом 1,6 л французского концерна PSA, под контроль которого, собственно, недавно и перешла немецкая марка. Диапазон мощности моторов — от 90 до 130 лошадиных сил. Старт продаж Crossland X намечен на лето.





О новом компактном купе-SUV от Mitsubishi — Eclipse Cross — AUTO.TUT.BY уже сообщал . Новинка будет доступна с 1,5-литровым бензиновым турбомотором и дизелем объемом 2,2 л, точных спецификаций которых японцы по-прежнему так и не озвучили. Зато известно, что в следующем году Eclipse Cross (причем японской, а не локализованной сборки) появится и в России, где будут продаваться бензиновые версии — не исключено, что следом за соседями яркая новинка Mitsubishi доберется и до нашей страны.





Компания Nissan привезла в Женеву обновленный «паркетник» Qashqai, получивший основательно переработанный передок с V-образным элементом решетки радиатора, новым бампером и капотом. «Бумеранги» в задних фонарях теперь с 3D-линзами.





В салоне Qashqai появился новый руль, обновился интерфейс информационно-развлекательной системы NissanConnect, а за доплату доступна аудиосистема Bose с 7 динамиками. А еще разработчики говорят об улучшенной эргономике, звукоизоляционных материалах и увеличенной толщине заднего стекла, что позволило снизить уровень шумов. Но самое главное новшество — система автономного управления ProPilot, позволяющая подруливать, разгоняться или тормозить без участия водителя при движении в рамках одной полосы по скоростным автомагистралям.

Линейка двигателей Qashqai после обновления осталась прежней. У европейских дилеров обновленные кроссоверы появятся этим летом, а вот когда новинка доберется до Беларуси — об этом пока приходится только гадать.





Новинка и у Subaru — это второе поколение «паркетника» XV, год назад красовавшееся в Женеве в статусе концепта. В основе новинки — новая архитектура Subaru Global Platform, позволившая увеличить жесткость кузова и шасси более чем на 70% по сравнению с прежней версией.





Новый XV немного подрос в габаритах — длина достигает 4,46 м (+1,5 см), ширина 1,8 м (+2 см), на 3 см увеличена колесная база, равная 2,66 м. В списке оснащения — комплекс активной безопасности EyeSight, включающий адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение и систему предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения. Под капотом XV — двухлитровый модернизированный «оппозитник» мощностью 156 сил.

Старт европейских продаж нового XV запланирован на эту осень, о ценах и доступных вариантах оснащения пока ничего неизвестно.





Еще один новый кроссовер подоспел от шведской Volvo — это сменивший после девяти лет производства первого поколения среднегабаритный XC60, переехавший на новую архитектуру SPA, уже известную по флагманским моделям 90-й серии, включая XC90 (в случае с «шестидесяткой» речь идет об укороченном варианте модульной «тележки»).

Новый XC60 (4,69 м) в длину прибавил 44 мм, став при этом немного шире (1,9 м) и ниже на 55 мм (1,66 м). Колесная база увеличилась до 2,86 м, так что на заднем ряду кроссовера должно стать вольготнее. Моторная гамма нового XC60 включает знакомые по XC90 «четверки» Drive-E объемом 2 л — это дизеля D4 (180 сил) и D5 (235 сил), бензиновые моторы T5 (254 «лошадок») и T6 (320 лошадиных сил), а также гибридная силовая установка T8 Twin Engine (407 «лошадей»), которой оснащается топовая версия кроссовера.





Шведы не без гордости говорят об «одном из самых безопасных автомобилей в мире». Продажи нового XC60, выпуск которого наладят на заводе Volvo в Гетеборге, начнутся летом — но это в Европе, белорусам же придется запастись терпением, ведь у нас новинка ожидается только в следующем году.





Большая премьера и у Porsche — это новый универсал Panamera Sport Turismo, который живьем смотрится еще эффектнее, чем на официальных студийных снимках. От обычной Panamera новая модификация отличается удлиненным боковым остеклением и длинным контуром крыши, придающих спортивному универсалу купе образный силуэт. Багажный отсек универсала — с широким проемом и низкой погрузочной высотой (628 мм).

По словам Маркуса Экермана, управляющего директора регионального бюро по Центральной и Восточной Европе, до Беларуси универсальная Panamera доберется уже в этом году. Подробности о швабской новинке читайте здесь .





Самый интересный экспонат на стенде Volkswagen — безусловно, Arteon. Это долгожданный сменщик купе образного седана CC, который в ряду марки встанет на ступеньку выше Passat — то есть будет исполнять роль флагманской модели в компании из Вольфсбурга.

В основе Arteon — модульная платформа MQB, длина новинки достигает 4,86 м, вширь машина раздалась на 1,87 м. Сами вольксвагеновцы называют Arteon «премиальным Gran Turismo», намекая на высокий уровень оснащения лифтбека, которое будет включать амбиентную подсветку интерьера и новейшие медиасистемы с дисплеями диагональю 6,5 и 9,2 дюймов.





Линейка силовых установок первое время будет включать шесть бензиновых и дизельных двигателей. Базовая версия получит под капот 1,5-литровый TSI мощностью 150 сил, далее следуют две модификации с двухлитровым TSI (190 и 280 «лошадей»). Любителям «дизелей» адресуются три версии с «четверкой» 2.0 TDI (150, 190 и 240 лошадиных сил). Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» либо 7-ступенчатый «робот» DSG, самые мощные бензиновые и дизельные версии получат полный привод.





В Европе Volkswagen уже начал прием предварительных заявок на Arteon, первые машины клиенты получат в июне. В Германии цены будут начинаться примерно от 33 тысяч евро.