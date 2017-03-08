Сегодня в «Минск-Арене» прошел долгожданный концерт Brutto. Проект Сергея Михалка собрал самую большую площадку страны. Солд-аут в фанзону и на танцпол объявили за пару дней до концерта, трибуны также были заполнены практически полностью.

Напомним, что в конце октября Brutto впервые за пять лет выступили в Беларуси — концерт состоялся в Гомеле прошел концерт BRUTTO">Гомеле. Следом в Минске прошли два выступления другого проекта Михалка «Ляпис-98». Билеты на оба концерта разошлись в считанные дни, первый вовсе стал самым быстро проданным концертом года — заветные квитки закончились чуть больше, чем за сутки. При аншлагах проходили и региональные концерты Brutto — в Могилеве , Гродно , Бресте.

Сегодня музыканты выступили с программой Double Hot, куда вошли лучшие треки Brutto из альбомов «Родны край» и Underdog, а также золотые хиты «Ляписов» за последние 10 лет.























