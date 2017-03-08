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Brutto собрали полную "Минск-Арену": как Михалок раскачал самую большую площадку страны
Сегодня в «Минск-Арене» прошел долгожданный концерт Brutto. Проект Сергея Михалка собрал самую большую площадку страны. Солд-аут в фанзону и на танцпол объявили за пару дней до концерта, трибуны также были заполнены практически полностью.
Напомним, что в конце октября Brutto впервые за пять лет выступили в Беларуси — концерт состоялся в Гомеле прошел концерт BRUTTO">Гомеле. Следом в Минске прошли два выступления другого проекта Михалка «Ляпис-98». Билеты на оба концерта разошлись в считанные дни, первый вовсе стал
Сегодня музыканты выступили с программой Double Hot, куда вошли лучшие треки Brutto из альбомов «Родны край» и Underdog, а также золотые хиты «Ляписов» за последние 10 лет.
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Сегодня вечером коллектив Сергея Михалка выступал в "Минск-Арене"
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