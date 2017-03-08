﻿ Brutto собрали полную "Минск-Арену": как Михалок раскачал самую большую площадку страны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Brutto собрали полную "Минск-Арену": как Михалок раскачал самую большую площадку страны

09.03.2017 00:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в «Минск-Арене» прошел долгожданный концерт Brutto. Проект Сергея Михалка собрал самую большую площадку страны. Солд-аут в фанзону и на танцпол объявили за пару дней до концерта, трибуны также были заполнены практически полностью.

Напомним, что в конце октября Brutto впервые за пять лет выступили в Беларуси — концерт состоялся в Гомеле прошел концерт BRUTTO">Гомеле. Следом в Минске прошли два выступления другого проекта Михалка «Ляпис-98». Билеты на оба концерта разошлись в считанные дни, первый вовсе стал самым быстро проданным концертом года — заветные квитки закончились чуть больше, чем за сутки. При аншлагах проходили и региональные концерты Brutto — в Могилеве, Гродно, Бресте.

Сегодня музыканты выступили с программой Double Hot, куда вошли лучшие треки Brutto из альбомов «Родны край» и Underdog, а также золотые хиты «Ляписов» за последние 10 лет.







 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня вечером коллектив Сергея Михалка выступал в "Минск-Арене"

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
ЦСКА выиграл у "Локомотива", СКА с поражения начал 2-й раунд Кубка Гагарина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика