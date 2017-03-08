﻿ В 1,6 раза меньше, чем у россиян. Как получки белорусов отличаются от доходов в соседних странах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В 1,6 раза меньше, чем у россиян. Как получки белорусов отличаются от доходов в соседних странах

09.03.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Средняя январская зарплата белорусов упала до 720,7 рубля. Получки выросли только в трех районах, а в остальных упала. Больше всего по-прежнему зарабатывают специалисты, которые заняты в сфере информационных технологий и деятельностью в области информационного обслуживания, — 3,4 тысячи рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как получки белорусов отличаются от заработков в соседних странах.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В России средняя зарплата в январе составила 1166 рублей, рост к аналогичному периоду 2016 года — 8,3%.

В Украине в прошлом месяце в среднем получали 424 рубля. Это на 7,2% меньше, чем в декабре 2016 года. Самая высокая зарплата была у работников авиационной отрасли — 1920 рублей. Самую низкую зарплату получали работники почты и курьеры — 235 рублей.

В Казахстане, который является нашим партнером по Таможенному союзу, в январе в среднем получали 825 рублей. Эта сумма на 19,8% меньше, чем в декабре прошлого года.

В Польше в январе зарабатывали около 2000 рублей.

В Литве средняя зарплата до уплаты налогов составляет 1660 рублей. В Латвии в среднем зарабатывают 1730 рублей (сумма до уплаты налогов). Самые большие зарплаты у сотрудников финансового сектора, страховых компаний, ИТ-компаний и телекоммуникаций, энергетической отрасли. В Эстонии средняя зарплата составляет 2300 рублей. Самые высокие зарплаты получают специалисты, занятые в сфере информации и связи, а также в сфере финансов и страхования.

Читайте также
Как отличаются пособия по безработице в Беларуси и соседних странах
Врачи потеряли 110 рублей, а преподаватели — 190. Как изменились зарплаты бюджетников в январе
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как получки белорусов отличаются от заработков в соседних странах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Барселона" отыграла 4 мяча у "Пари Сен-Жермен" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика