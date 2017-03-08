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В Витебске скрывшегося с места ДТП водителя нашли по мельчайшим фрагментам авто на дороге

09.03.2017 08:14 — Разное | Tut.by  
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Водителя автомобиля, который Витебске и скрылся">сбил пешехода в Витебске и скрылся с места происшествия, разыскали менее чем за два дня по мельчайшим фрагментам кузова на месте аварии, сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Александр Казючиц.

ДТП произошло вечером 5 марта на улице 4-я Индустриальная.

«Двое друзей шли рядом — один по обочине, второй — по краю проезжей части. Его-то и сбил автомобиль, двигавшийся в попутном направлении. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Второй пешеход вызвал для своего друга — 22-летнего неработающего — скорую, а также позвонил в ГАИ. Сотрудники отдела розыска обнаружили на месте аварии крохотные фрагменты кузова. Потребовалось время, чтобы определить марку авто. Поиски затрудняло и то, что очевидцы ДТП не смогли дать четких описаний», — пояснил Александр Казючиц.

Пострадавшего доставили в больницу с множественными ушибами головы, переломом левой голени и другими травмами.

Тем временем установили, что мужчину сбила Subaru Legacy Outback. Позже нашли и владельца, но выяснилось, что в тот вечер за рулем был не он сам, а его знакомый. Сам автомобиль сотрудники ГАИ обнаружили вообще в гараже у третьего человека — знакомого виновника ДТП.

«Водителя задержали. Это 33-летний неработающий. Мужчина дал признательные показания. Он пояснил, что сразу после наезда остановился в метрах десяти от места происшествия и подошел к пострадавшему, возле которого уже собралось несколько человек. Именно потому очевидцы и не смогли помочь в расследовании: они не видели автомобиль и не понимали, что подошедший человек и есть водитель. А он, испугавшись, вернулся к машине и уехал. Автомобиль задержали для экспертного осмотра», — рассказал Александр Казючиц.

 
Теги: Витебск
 
 
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Сотрудники отдела розыска обнаружили на месте аварии крохотные фрагменты кузова.

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