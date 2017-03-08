Конец 70-х годов прошлого столетия — это время, когда болельщик смотрел не только биатлон, футбол и хоккей (сегодня это звучит как нонсенс). Много времени уделялось и другим видам спорта, в которых побеждали "наши". Одним из таких "завсегдатаев советского телевидения" была спортивная гимнастика.



© Sputnik Дмитрий Донской Гимнастка Корбут заработала $180 тысяч за проданные олимпийские медали

И ведь смотреть было на что. В те годы молодые девчушки с косичками покоряли зрителей в разных странах. Они возвращали позиции, утраченные на Олимпиаде-76, когда чемпионкой в абсолютном зачете была румынка Надя Комэнечи. В преддверии московских Игр у наших болельщиков появился "новый гимнастический вундеркинд" — Елена Мухина.

В 18 лет юная московская гимнастка стала чемпионкой Европы. Год спустя — в 1979-м — она вновь взобралась на высшую ступеньку, но уже в составе сборной СССР. Мечты об олимпийском золоте становились в то время вполне реальными.



© Sputnik Борис Кауфман Заслуженный мастер спорта СССР по гимнастике Елена Мухина

"Ничего себе!" — кричал я, 10-летний пацан, перед экраном каждый раз, когда Мухина взмывала в воздух. Во время исполнения сложных трюков Елена исполняла еще и невероятные подкрутки, которые приводили в восторг не только болельщиков, но и специалистов со стажем. Она также усовершенствовала "петлю Корбут" на брусьях — многие комментаторы того времени считали это фантастикой.

Роковое сальто Елена исполнила в Минске — на сборах за три дня до начала Олимпиады. В тот момент гимнастка работала над тем, как удивить соперниц. Поэтому она и включила в программу самые сложные элементы. И вот, во время выполнения вольных упражнений она сильно скрутилась в воздухе. Никто не понял, что произошло. Очевидцы говорили, что Лена рухнула на ковер, после того, как расслабила мышцы. Она врезалась головой в помост и сломала шею. Тем летом ей исполнилось 20.



© Sputnik Борис Кауфман Советская гимнастка, заслуженный мастер спорта СССР Елена Вячеславовна Мухина

"У Мухиной травма!" — говорили комментаторы во время московской Олимпиады. Болельщики ее жалели, но не сильно, потому что во время Игр никто не сказал всю правду.

Позже выяснилось, что Елена выполняла этот номер без своего тренера Клименко, который должен был покинуть базу в Минске по личным делам. Лена, когда пришла в себя, не могла поверить, что останется парализованной навсегда. Именно такой диагноз поставили ей врачи.

В общей сложности Елена пролежала 26 лет. Она разговаривала, в 90-е годы давала интервью нескольким журналистам. И удивлялась сама себе, как ей удается жить без движения столько лет.

Мухина умерла чуть более 10 лет назад — в декабре 2006-го. Ее похоронили в родной Москве на Троекуровском кладбище. Но благодаря телевизионным хроникам остались ее неповторимые пируэты, которыми любители гимнастики наслаждаются до сих пор.