В проекте « На всякий случай » вместе с компанией « Промтрансинвест » продолжаем разбираться в нюансах страхования. Сегодня заместитель начальника отдела страхования Олег Балбуцкий и ведущий специалист отдела страхования Анна Сорока рассказывают о страховках от несчастных случаев.

Какие несчастные случаи признают страховыми? Несчастный случай — это внезапное событие, вызванное внешним воздействием, которое нанесло вред жизни и здоровью человека. К несчастным случаям страховые компании относят травмы, ожоги, обморожения, поражения электрическим током (в том числе молнией), острые отравления химическими веществами, лекарствами, ядовитыми растениями или грибами, укусы змей и насекомых, заболевания клещевым или послепрививочным энцефалитом, полиомиелитом, ботулизмом, столбняком и другое. Некоторые компании расширяют этот список. В него могут включать страхование от изнасилования, патологии при беременности, ряда проблем во время родов, рисков при аллергии, врачебных ошибок и другое. А вот застраховать отдельную часть тела нельзя. Страховка должна компенсировать часть понесенных после несчастного случая расходов.

На какие выплаты я могу рассчитывать при страховом случае? Для каждой группы травм установлен свой процент, который получит пострадавший. Например, средние «расценки» по переломам — 5−10% от страховой суммы, при черепно-мозговых травмах — 5%. При наступлении инвалидности II и III групп процент возмещения варьируется от 30% до 70%. Всю сумму выплатят только при наступлении смерти или инвалидности I группы.

На какую сумму я могу застраховаться? В среднем такие договоры заключаются на сумму в 5−10 тысяч долларов. Клиент обычно самостоятельно при заключении договора определяет размер

страховой суммы. Тем не менее в некоторых компаниях существуют ограничения по максимальной страховой сумме. Часто учитываются состояние здоровья, сфера деятельности застрахованного, его возраст, степень риска и другие факторы. Кроме того, страховые компании часто сталкиваются со случаями мошенничества, поэтому тем, кто заключает страховку впервые, договор, скорее всего, не оформят на большую страховую сумму. Но если со временем клиент захочет ее увеличить, то компания пойдет навстречу, если будет уверена, что он не намерен заработать на страховке.

Сколько стоит эта страховка, и как ее оформить? Это зависит от выбранной вами компании, возраста, вашего образа жизни (например, занятия спортом), установленной страховой суммы, на которую договорились агент и клиент, а также от группы рисков. Всего их три: временное расстройство здоровья,

постоянное расстройство здоровья (в т.ч. инвалидность),

смерть. Как правило, страховые компании позволяют комбинировать риски. Например, предлагают застраховаться только на случай смерти или инвалидности, при этом исключить временное расстройство здоровья. При заключении договора на 1 год на сумму 10 000 долларов для взрослого человека с единовременной оплатой размер взноса составит в среднем около 88 рублей (около 46 долларов). Соответственно, если оформить страховку на 5000 долларов, то и взнос делится пополам. На деле стоимость страховки может оказаться ниже, потому что у компаний есть скидочная система. Размер дисконта определяется по многим факторам: количеству застрахованных, ранее заключенных договоров и т.д. К тому же в каждой компании есть так называемые «коробочные продукты» — это страховка по наиболее общим условиям, с фиксированным тарифом, иногда для всей семьи. Такой вариант обойдется дешевле, и оформить его зачастую проще, чем по индивидуальным запросам. Для заключения договора, чаще всего, достаточно только паспорта.

Если травма есть в списке, то страховая гарантировано заплатит? Не гарантировано. Представители страховщика проверяют каждый случай. Если выяснится, что человек нанес себе вред специально или умышленно не соблюдал технику безопасности, в компенсации ему откажут. Так же вопросы могут возникнуть, если застрахованный находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Одни компании учитывают причинно-следственную связь: пьяный человек вышел на оживленную магистраль и попал в ДТП — не страховой случай, на нетрезвого случайно упал кирпич с крыши — страховой. Многие страховые компании учитывают только фактор опьянения — если травма получена нетрезвым человеком, то в компенсации ему будет отказано. Компания вправе запросить материалы дел у компетентных органов — в милиции и медицинских учреждениях.

Кто имеет право на выплаты по такой страховке? В договоре страхования от несчастных случаев фигурируют три действующих лица, которые могут получить деньги: страхователь — человек или юридическое лицо, который заключает договор.

застрахованное лицо — собственно, тот, кого страхуют. Это может быть как страхователь лично, так и совершенно другой человек: брат, сосед, коллега по работе. Для юрлиц, как правило, застрахованные лица — это сотрудники организации.

выгодоприобретатель — человек или компания, которые получат выплаты, если с застрахованным лицом что-нибудь случится. Чтобы не путаться в юридических терминах и понять, кто, с кем, в каких отношениях находится, рассмотрим несколько жизненных примеров. Ситуация 1. Молодая женщина решила застраховаться, так как недавно начала водить автомобиль. Она пришла в страховую компанию, выбрала договор на все три риска и в графы «страхователь», «застрахованным лицо» и «выгодоприобретатель» вписала свою фамилию. Теперь, если при ДТП или при любом другом несчастном случае она останется жива, то компенсацию выплатят ей лично, а если она погибнет, то наследникам. Ситуация 2. Та же женщина вспомнила, что часто ездит с ребенком, и решила застраховать и его. Ответственность за несовершеннолетнего лежит на его законном представителе. Поэтому, если произойдет несчастный случай, компенсацию выплатят матери или отцу. Ситуация 3. «Где два, там и три договора», — подумала женщина и заключила еще один. Теперь застрахованное лицо — ее престарелая мать. Однако пенсионерка хочет, чтобы «если с ней что-нибудь случится», компенсацию получил бы ее сын, то есть брат женщины, оформившей страховку. Итого в договоре у нас уже три человека. В случаях, когда застрахованное лицо и выгодоприобретатель — разные люди, агенту понадобится письменное согласие первого, чтобы заключить договор. В одном договоре может быть прописано несколько застрахованных лиц и несколько выгодоприобретателей. Все хитросплетения по выплатам лучше сразу уточнять в вашей компании.

Может ли страховая компания отказать в заключении договора? Может. Каждая страховая компания устанавливает свои правила. Например, приходит молодой мужчина и просит оформить с ним договор: очень крупная сумма компенсации на временное расстройство здоровья. Это может показаться подозрительным. В случае, если это первый договор для клиента, ему предложат «умерить аппетиты» и снизить сумму страхования. Если мужчина не согласится, то ему могут отказать. К тому же в компаниях есть перечень лиц, с которым подобные договоры не заключаются в принципе. У каждой страховой на этот счет своя политика, но как правило не дают страховку: инвалидам нерабочих групп,

лицам, страдающим психическими заболеваниями, расстройствами,

лицам, состоящим на учете в наркологических и/или психоневрологических и/или противотуберкулезных диспансерах,

лицам, находящимся на лечении или обследовании (до их полного выздоровления),

лицам, больным СПИДом или инфицированным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфицированных),

лицам, находящимся под следствием или осужденным к лишению свободы.

Как скоро выплатят компенсацию? После несчастного случая пострадавшему нужно обратиться в медучреждение. В конце лечения он получит справку с диагнозом или выписной эпикриз. С этими документами и заявлением нужно обратиться в страховую компанию. Если случай признают страховым, то в течение 10 рабочих дней компания выплатит деньги. Самое важное, что необходимо понимать, подписывая договор на такую страховку, — наперед деньги получить не выйдет. К примеру, если вы сломали ногу и вам нужны дорогостоящие лекарства, то платить за них вы будете из своего кармана. Страховая выплатит компенсацию только после того, как лечение завершится. Поэтому, прежде чем подписывать бумаги, внимательно изучите «матчасть» своей страховки или посоветуйтесь с агентом.

Действует ли эта страховка за границей? Да, но не по умолчанию. По желанию клиента страховая может расширить границы действия договора сразу или в период его действия. Процент по выплатам при этом не изменится. Даже если вы едете в очень неблагоприятную страну с низким уровнем жизни и высоким уровнем преступности.

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