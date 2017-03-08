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Латвия построит на границе с Беларусью забор
09.03.2017 09:16 — Разное | Ежедневник
mogilev.by
Латвия построит заграждение на границе с Беларусью длиной несколько десятков километров для борьбы с нелегальными иммигрантами и другими нарушителями границы.
Об этом сообщил начальник Государственной службы пограничной охраны Латвии Нормундс Гарбарс, пишет
Как сообщил Гарбарс информационному агентству LETA, тендер на разработку технического проекта оборудования латвийско-белорусской границы и авторский надзор уже объявлен и завершится 20 марта. Он добавил, что строительство ограждения начнется в 2018 или 2019 году. Общая длина забора станет известна по завершению подготовительной стадии проекта», — сказал Гарбарс.
Предполагается, что забор высотой не ниже двух метров будут строить с использованием не менее трех вариантов конструкции ограждения, включая металлическую проволоку и колючую проволоку.
В 2015 году Латвия приняла решение возвести на отдельных участках границы с Россией заграждение общей длиной порядка 90 км. На его возведение в течение четырех лет потратят 17 млн евро. Высота заграждения составит 2,7 метра, включая колючую проволоку. К настоящему моменту Латвия возвела на границе с Россией около 23 км заграждений.
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Латвия построит заграждение на границе с Беларусью длиной несколько десятков километров для борьбы с нелегальными иммигрантами и другими нарушителями границы.
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