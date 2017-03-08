﻿ Латвия построит на границе с Беларусью забор. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Латвия построит на границе с Беларусью забор

09.03.2017 09:16 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Латвия построит на границе с Беларусью забор

mogilev.by

Латвия построит заграждение на границе с Беларусью длиной несколько десятков километров для борьбы с нелегальными иммигрантами и другими нарушителями границы.

Об этом сообщил начальник Государственной службы пограничной охраны Латвии Нормундс Гарбарс, пишет ТАСС.

Как сообщил Гарбарс информационному агентству LETA, тендер на разработку технического проекта оборудования латвийско-белорусской границы и авторский надзор уже объявлен и завершится 20 марта. Он добавил, что строительство ограждения начнется в 2018 или 2019 году. Общая длина забора станет известна по завершению подготовительной стадии проекта», — сказал Гарбарс.

Предполагается, что забор высотой не ниже двух метров будут строить с использованием не менее трех вариантов конструкции ограждения, включая металлическую проволоку и колючую проволоку.

В 2015 году Латвия приняла решение возвести на отдельных участках границы с Россией заграждение общей длиной порядка 90 км. На его возведение в течение четырех лет потратят 17 млн евро. Высота заграждения составит 2,7 метра, включая колючую проволоку. К настоящему моменту Латвия возвела на границе с Россией около 23 км заграждений.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Латвия построит заграждение на границе с Беларусью длиной несколько десятков километров для борьбы с нелегальными иммигрантами и другими нарушителями границы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Магілёве ў студэнтаў з Туркменістана адабралі Phone 5S
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика