﻿ В Минске скорая врезалась в два дерева и столб: есть пострадавшие. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минске скорая врезалась в два дерева и столб: есть пострадавшие

09.03.2017 09:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Двое медиков получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 9 марта, около 04.50. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Фрунзенского района Алена Волчек.


— Медики возвращались из командировки. Когда они ехали по проспекту Пушкина во второй полосе, 42-летний водитель, по предварительной версии, уснул за рулем, — сказали в ГАИ.

Автомобиль ударился в бордюрный камень, вылетел за пределы дороги, где зацепил сначала одно, потом второе дерево. После этого скорая врезалась в столб.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили находившиеся в салоне два медика (1948 и 1963 годов рождения). Пострадавших доставили в больницу. Водитель и еще один врач, который сидел спереди, травм в аварии не получили.



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной версии, водитель уснул за рулем.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Неслабый пол": как белоруски боролись со стереотипами и открывали в себе новые грани
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика