Двое медиков получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 9 марта, около 04.50. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Фрунзенского района Алена Волчек.





— Медики возвращались из командировки. Когда они ехали по проспекту Пушкина во второй полосе, 42-летний водитель, по предварительной версии, уснул за рулем, — сказали в ГАИ.

Автомобиль ударился в бордюрный камень, вылетел за пределы дороги, где зацепил сначала одно, потом второе дерево. После этого скорая врезалась в столб.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили находившиеся в салоне два медика (1948 и 1963 годов рождения). Пострадавших доставили в больницу. Водитель и еще один врач, который сидел спереди, травм в аварии не получили.







