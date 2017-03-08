Если женщина чего-то хочет, она это обязательно получит. Еще одно доказательство тому — проект «Неслабый пол», который стартовал на LADY.TUT.BY месяц назад. Планировалось набрать 30 участниц, однако заявок поступило намного больше — 260 за два дня! «Нам тоже не слабо!» — решили спортсмены клуба Gridin Gym и позвали на тренировки всех без исключения.





«На первую встречу с участницами проекта мы взяли колонки с микрофоном, так много было девушек! Для нас это тоже было экспериментом — в клубе тренируются многократные чемпионы мира, дети с 6 лет, занимаются люди, которые со спортом на «ты» — двери клуба открыты для всех, но девушек в общем составе всегда было меньше, чем мужчин. Девочки отлично справились, они очень мотивированы, выкладывались до последнего, даже через «не могу», — комментирует тренер клуба Дмитрий Хотин.





Главный тренер Gridin Gym Андрей Гридин добавляет: «Чтобы заниматься могли все, кто подал заявку, мы оперативно провели экстренное заседание федерации кикбоксинга и при поддержке Академии ММА мобилизовали тренерский состав, дав возможность участницам попробовать себя в разных направлениях — тай-бо, кроссфит, кикбоксинг, бокс».





К финалу количество участниц несколько поубавилось. Что неудивительно — этот месяц был не самым простым в их жизни. Закаленные в боях тренеры не делали скидок на возраст, уровень физической подготовки, вес… Назвалась «неслабым полом» — бегай, кувыркайся, отжимайся, прыгай со скакалкой отсюда и «до обеда», качай пресс, растягивайся, избивай грушу, выпуская все негативные эмоции, накопленные за день. И так — три раза в неделю!





Как итог: стойко перенести все тяготы и лишения смогли только 120 участниц, что, согласитесь, совсем не мало. Бок о бок до седьмого пота тренировались студентки и зрелые дамы, мамы в декрете и бизнес-леди, новички и те, кто привык к физическим нагрузкам. Все такие разные, но с одной целью: изменить жизнь к лучшему. Одни мечтали похудеть (и им это удалось), другие, засидевшись в четырех стенах дома или офиса, хотели придать жизни темп, третьи пришли на проект, чтобы стать увереннее в себе и собственных силах.













Рождение трёх дочерей — уже доказательство того, что женщина далеко «не слабый» пол. Однако многодетная мама Юлия решила подтвердить этот факт еще раз и отправила заявку на участие.

Переводчик с китайского Ксения боролась не с лишними кило, а со стереотипами: «Все, кто думает, что кикбоксинг — не женский вид спорта, заблуждаются! Это хорошая физическая активность, которая развивает координацию, повышает выносливость, дает навыки самозащиты». Действительно, стать раздутыми «качками» боксерам не грозит — взгляните на наших чемпионов: подтянутые, энергичные, гибкие, стремительные в движениях, умеющие постоять за свои интересы.

Профессиональные спортсмены нашли подход к каждой из пришедших: «Мне очень понравились тренеры, представьте: перед ними десятки женщин, а они не отвлекаются, стараются всем уделить внимание, дать совет по технике, тактично подкорректировать, чтобы все выполняли упражнение правильно», — говорит сотрудник телевидения Наталья.

















«Женщине важно быть в форме. Например, чтобы догнать автобус без труда! И кикбоксинг — это тот вид спорта, который заставляет тебя динамично работать на протяжении всей тренировки, такого эффекта редко еще где можно добиться». — говорит помощник директора по идеологической работе в проектном институте Наталья. Дополнительный бонус — отличное настроение после тренировок, какими бы изнурительными они ни были. «Впечатления обалденные, эмоции просто зашкаливают, — говорит редактор телеканала Анастасия. — Участие в проекте помогло открыть в себе новые грани. Я всегда хотела попробовать единоборства, но думала, что для взрослых людей, которые этим никогда не занимались, дорога на ринг закрыта. А теперь у меня есть амбициозные планы „побить“ чемпиона. Хочу выжать максимум из своих возможностей!».

Начинать «выжимать максимум» никогда не поздно. Gridin Gym приглашает к себе всех желающих — и детей, и взрослых!





Проект «Неслабый пол» длился с 8 февраля по 8 марта. За это время участницы настолько втянулись в новый ритм жизни, что потребовали продолжения! И пока организаторы раздумывают над вторым сезоном, 53 леди решили не терять времени и стали постоянными членами клуба Gridin Gym. Окончание проекта стало для них началом пути к себе — уверенной, сильной, гармоничной, уравновешенной и красивой.