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Журналистское расследование: чего не хватает иностранцам в Беларуси

09.03.2017 09:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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К сожалению, до сих пор Беларусь многими иностранцами воспринимается как нечто неизведанное. Мало сказать иностранцам о 5-дневном безвизовом въезде, нужно еще объяснить, где мы находимся, и зачем к нам стоит ехать, рассказала Елена Васильева на радио Sputnik Беларусь.

"В большей степени, такая неизвестность — это наша вина. Мы живем в то время, когда для всего нужна реклама. Есть такое понятие как маркетинг страны. Мы должны объяснить, почему иностранец должен заплатить за то, чтобы приехать и увидеть нашу архитектуру, попробовать кухню и так далее", — отметила Васильева.

По убеждению корреспондента, иностранцы готовы тратить деньги. Туристов, которые вкладывают средства во что-то интересное и необычное, сегодня очень много. Осталось только убедить их в том, что то самое интересное и необычное находится у нас, в Беларуси.

Журналистское расследование: чего не хватает иностранцам в Беларуси
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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Последние 2 недели, общаясь с потенциальными туристами из США, корреспондент выяснила, что иностранные граждане не только мало что знают о Беларуси, они не уверены в том, что в нашей стране безопасно и нет расизма. Это, по мнению корреспондента, один из основных пунктов, рекламой которых стоило бы заняться особенно.

"Чтобы приехать смотреть на наши красоты, иностранец должен быть уверен в том, что здесь безопасно. И кстати, о красотах. Одним из интересных брендов вполне могла бы стать советская тематика. По мнению популярного иностранного блоггера, было бы неплохо составить целую карту раритетов советской эпохи, для того, чтобы путешественники и фотографы могли приехать и понять, где, например, можно увидеть красоты сталинского ампира", — рассказала Васильева.

Как выяснила корреспондент, еще одной проблемой для иностранных туристов становится местное население, в большинстве своем, не говорящее по-английски, и отсутствие указателей на английском языке.

"Иностранец, приезжая к нам, теряется. У нас нет какого-то единого инфоцентра, куда можно прийти, взять карты и понять, что делать дальше. Это то, что сейчас пытается решить Минспорта и туризма", — рассказала Васильева.

Полную версию беседы с корреспондентом Sputnik Еленой Васильевой о впечатлениях иностранных граждан о нашей стране слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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