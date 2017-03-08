МИНСК, 9 мар — Sputnik. Теплую, но туманную и дождливую погоду обещают синоптики на четверг, на реках идет активное таяние льда, сообщили в Гидромете.

"В четверг будет облачно с прояснениями. В основном в северо-западных и центральных районах страны пройдут дожди, ветер будет юго-восточный, умеренный", — сообщили в четверг в Гидромете.

По словам синоптиков, днем в четверг будет +7..+12°C, в южный районах — до +14°C, а в крайних северо-западных ожидается до +4..+6°C.

Синоптики также предупредили, что в условиях теплой погодой на реках и водоемах продолжается активное разрушение ледяного покрова. Выход на лед сейчас опасен, так как в ледяном покрове есть промоины, местами лед потемнел и быстро тает.