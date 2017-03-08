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Великобритания должна ЕС почти два миллиарда евро таможенных пошлин

09.03.2017 09:33 — Разное | Ежедневник  
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Великобритания должна ЕС почти два миллиарда евро таможенных пошлин

фото: interfax.ru

По оценке Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Великобритания должна ЕС около 2 млрд евро. Эта сумма появилась в результате недобросовестных операций с таможенными пошлинами.

Как сообщило ведомство в среду, 8 марта, OLAF рекомендует Брюсселю затребовать эту сумму с правительства Великобритании. Бюро по борьбе с мошенничеством предполагает, что в Лондоне на протяжении нескольких лет ничего не предпринимали против того, что текстильные товары и обувь из Китая импортировались в Евросоюз ниже себестоимости, пишет facenews.ua.

Благодаря "фиктивным и сфальсифицированным счетам", а также "неверно составленным таможенным декларациям" в 2013-2016 годах китайские товары поставлялись в Европу через Великобританию. Общая сумма ущерба для европейского бюджета от недоплаченных пошлин составляет 1,99 миллиарда евро. При этом, как утверждают в OLAF, Великобритания до сих пор не прекратила подобную практику.

Решение о финансовых претензиях к Лондону будет принимать Еврокомиссия. Представитель британского правительства сообщил, что утверждения OLAF "в настоящий момент проверяются". При этом в Лондоне полагают, что данные ведомства не являются "расчетом", а "оценкой". Однако британская таможня все утверждения о возможных махинациях воспринимает всерьез и будет их тщательно расследовать.

 
 
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По оценке Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Великобритания должна ЕС около 2 млрд евро. Эта сумма появилась в результате недобросовестных операций...

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