МИНСК, 9 мар — Sputnik. Беларусь с 8 марта запретила ввоз в республику птицы из Московской области России, сообщает департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Там отмечается, что такое решение принято на основании информации Роспотребнадзора и Россельхознадзора, из-за зарегистрированного в Московской области случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

Запрет распространяется на ввоз в республику из этого региона РФ живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера.

Также нельзя ввозить корма и кормовые добавки из птицы, корма и кормовые добавки растительного происхождения, охотничьи трофеи, бывшее в употреблении оборудование для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.

Ранее Беларусь ввела аналогичный запрет на ввоз птицы из ряда регионов стран Европы, Прибалтики, Украины, России.