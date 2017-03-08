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Беларусь запретила ввоз птицы из Московской области из-за гриппа
09.03.2017 09:57 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар — Sputnik. Беларусь с 8 марта запретила ввоз в республику птицы из Московской области России, сообщает департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Там отмечается, что такое решение принято на основании информации Роспотребнадзора и Россельхознадзора, из-за зарегистрированного в Московской области случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом.
Запрет распространяется на ввоз в республику из этого региона РФ живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера.
Также нельзя ввозить корма и кормовые добавки из птицы, корма и кормовые добавки растительного происхождения, охотничьи трофеи, бывшее в употреблении оборудование для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.
Ранее Беларусь ввела аналогичный запрет на ввоз птицы из ряда регионов стран Европы, Прибалтики, Украины, России.
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Решение принято на основании информации Россельхознадзора и Роспотребнадзора, в этом регионе РФ зарегистрирован случай заболеваний птицы высокопатогенным...
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