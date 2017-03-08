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Вулкан Безымянный несет угрозу самолетам
09.03.2017 09:48 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар — Sputnik. Ученые установили вулкану Безымянный на Камчатке самый высокий "красный" код авиационной опасности, сообщает
В четверг, 9 марта, на вулкане был зафиксирован мощный пепловый выброс, который стал началом эксплозивного извержения Безымянного. Согласно спутниковым видеоданным KVERT, высота выброса составила до восьми тысяч метров над уровнем моря. В
Выпадения пепла в жилых районах не зафиксировано.
"Красный" авиационный код означает, что вулкан представляет опасность как для местной авиации, так и для международных авиалиний. В любое время здесь могут произойти выбросы пепла на высоту до 10-15 километров.
Туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районе вулкана.
Кроме того, пепловый выброс был зафиксирован сегодня на вулкане Ключевской, его высота составила до шести тысяч метров.
Вулкан Безымянный — один из наиболее активных и опасных вулканов мира. Он расположен примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского на восточном побережье Камчатки, его высота составляет 2,9 тысячи метров. Нынешнее эксплозивное извержение началось на вулкане после более чем четырех лет молчания. Предыдущее взрывное извержение здесь было зафиксировано 1 сентября 2012 года.
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В четверг спутники зафиксировали первый пепловый выброс на вулкане, его высота составила восемь тысяч метров.
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