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В Воложинском районе пешеход попал под два МАЗа и Opel. Он погиб

09.03.2017 10:09 — Разное | Tut.by  
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Тройной наезд произошел 7 марта, в 20.05, вблизи деревни Среднее Село Воложинского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 44-летний водитель МАЗа, житель Гродно, совершил наезд на мужчину. После чего пешехода сбили также Opel и еще один МАЗ.

В результате ДТП 34-летний пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. В милиции отметили, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла 7 марта, в 20.05, вблизи деревни Среднее Село.

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