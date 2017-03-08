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Без страховок и скрытых платежей. Нацбанк напомнил банкам о прозрачности кредитов
Нацбанк направил в коммерческие банки актуализированные рекомендации для повышение качества услуг для населения. Регулятор рекомендует банкам предоставлять полную и достоверную информацию о кредитах, депозитах и сопутствующих услугах.
Регулятор также напомнил о прозрачности кредитов: клиентам не нужно навязывать дополнительные услуги, при этом должно быть письменное подтверждение кредитополучателя о том, что он ознакомился с условиями кредита.
«Обновленные рекомендации для банков обеспечат единообразную трактовку требований регулятора в части защиты прав потребителей банковских розничных продуктов и услуг», — поясняют в Нацбанке.
(Будет дополнено.)
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Нацбанк актуализировал рекомендации по защите прав потребителей банковских услуг.
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