«Барселона», спасшаяся в ответной дуэли с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов, стала первой командой в истории еврокубков, сумевшей пробиться в следующий раунд после поражения 0:4 в первом матче.



Неймар. Фото: Reuters

Прежде лишь трем клубам удавалось совершать камбэки после поражений с разницей в 4 мяча. Но тогда в первых поединках эти команды уступали не с сухим счетом.

Так, в сезоне-1961/62 португальский «Лейшоэш» в предварительном раунде Кубка обладателей кубков уступил швейцарскому «Ла-Шо-де-Фону» — 2:6, но в ответной встрече взял более убедительный реванш — 5:0.

В сезоне-1984/85 во 2-м раунде Кубка УЕФА югославский «Партизан» из Белграда проиграл первый поединок английскому «Куинз Парк Рейнджерс» — 2:6, однако дома победил со счетом 4:0 и за счет мячей, забитых на выезде, оформил путевку в следующую стадию.

В сезоне-1985/86 мадридский «Реал» в 3-м раунде Кубка УЕФА после выездного поражения от менхенгладбахской «Боруссии» — 1:5, дома победил со счетом 4:0 и за счет гола в гостях пробился в четвертьфинал. К слову, в том розыгрыше «Реал» в итоге добрался до финала, где по сумме двух поединков взял верх над германским «Кельном» — 5:1, 0:2 и завладел трофеем.

Все эти камбэки, безусловно, оказались весьма впечатляющими, но нынешнее достижение «Барселоны» еще более значимо, ведь проигравшим «в сухую» в гостях каталонцам для выхода в следующий раунд нужна была победа с разницей не менее, чем в 5 мячей, в то время как их предшественникам хватало и викторий с разницей в 4 гола.

Один из творцов грандиозного спасения «Барсы» бразилец Неймар (на его счету 2 мяча, голевой пас при решающем 6-м взятии ворот и заработанный для команды пенальти) назвал матч с ПСЖ лучшим в жизни.

— Это лучший матч в моей жизни — и в плане сюжета, и в плане голов, и по общему уровню команды. Прекрасный момент. Я очень счастлив. Мы еще до матча знали, что способны обыграть любую команду. Мы верим друг в друга, в команду в целом и готовы ко всему.

Первая неделя после поражения в Париже была тяжелой, но потом мы вернули свою игру и уже всерьез настраивались на сегодняшний матч.

Я сам сказал Серджи Роберто идти в то место, откуда он забил шестой гол, — приводит слова Неймара Sports.ru со ссылкой на Marca .