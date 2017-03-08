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Редкий случай: активность мозга зафиксировали через 10 минут после смерти
Канадские медики столкнулись с уникальным случаем: у пациента наблюдалась активность мозга в течение 10 минут после констатации смерти. Описание этого случая опубликовано в научном журнале
Ученые хотели более точно определить, в какой момент человека можно признать мертвым. Это понадобилось для определения того, когда органы для донорства могут быть изъяты у умирающего пациента так, чтобы это не представляло этическую проблему.
Исследователи наблюдали за четырьмя пациентами отделения интенсивной терапии в момент отключения систем искусственного жизнеобеспечения. У них снимали электроэнцефалограмму мозга и электрокардиограмму, а также фиксировали артериальное давление и насыщенность крови кислородом.
На электроэнцефалограмме нулем обозначен момент регистрации смерти: когда артериальное давление позволило сделать вывод о том, что сердце остановилось. Желтые области — признаки активности мозга.
Судя по изображению, у трех из четырех пациентов активность мозга прекратилась еще до того, как сердце перестало биться. Однако у пациента № 4 единичные всплески дельта-волн фиксировались в течение 10 минут 38 секунд после остановки сердца.
Этот пациент — 67-летний мужчина, который попал в отделение с диагнозом «остановка сердца». Авторы работы не смогли объяснить этот случай. Исследователи предупредили, что на основе их данных нельзя делать какие-либо выводы или обобщения, так как они описали лишь единичный случай.
«Трудно установить физиологическую основу этой активности ЭЭГ, учитывая, что она возникает после остановки кровообращения, — пишут они. — Эти всплески сигналов могут быть по своей природе артефактами (ошибками — TUT.BY), хотя артефактный источник не может быть идентифицирован».
Ранее исследователям удавалось зафиксировать так называемые «волны смерти»: когда крысы погибали, на считанные секунды резко вырастала активность их мозга. Это происходило в первые минуты после остановки сердца. Таких волн канадские специалисты у людей они не обнаружили. «Мы не наблюдали дельта-волн в течение 1 минуты после остановки сердца ни у одного из наших четырех пациентов».
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Авторы работы не смогли объяснить этот случай.
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