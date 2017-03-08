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Национальный банк разослал белорусским банкам письмо, в котором изложены актуализированные рекомендации по обеспечению качественных банковских услуг для населения.

В первую очередь они направлены на формирование прозрачного рынка банковских услуг, а также содержат единообразную трактовку требований регулятора в части защиты прав потребителей банковских розничных продуктов и услуг.

Регулятор рекомендует раскрытие полной и достоверной информации об условиях кредитования, привлечения средств в депозиты и сопутствующих услугах и напоминает о недопустимости практики навязывания дополнительных услуг при кредитовании.

Среди дополнительных услуг называются страховые услуг. При получении кредита клиенты должны иметь выбор продуктов, способов получения денежных средств, а также обеспечения кредита.

Нацбанк рекомендует использовать для оформления договоров шрифт размером на менее 12 пунктов, в доступной форме разъяснять порядок расчета платежей, условия досрочного погашения кредита.

Банкам рекомендуется включать в договор все условия, влияющие на размер процентов за пользование кредитом.