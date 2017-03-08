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Граждане Грузии с 28 марта смогут ездить в Европу без виз
09.03.2017 10:42 — Разное | Ежедневник
фото: rbc.ru
Грузия помещена в список стран с безвизовым сообщением с Евросоюзом. Официальный журнал Евросоюза 8 марта опубликовал соответствующее решение, оно вступает в силу через 20 дней.
«Поздравляем всех граждан Грузии с этим важным решением. Введение безвизового режима со странами в Евросоюзе будет способствовать развитию туризма, углублению бизнес-связей, активизации программ по обмену студентов», – говорится в сообщении ведомства.
По информации дипведомства, данная регуляция войдет в силу через 20 дней после опубликования, 28 марта.
В нем отмечается, что поездками в страны Евроопы без виз смогут воспользоваться грузинские граждане, проживающие на территории Южной Осетии и Абхазии, пишет
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Грузия помещена в список стран с безвизовым сообщением с Евросоюзом. Официальный журнал Евросоюза 8 марта опубликовал соответствующее решение, оно вступает в силу...
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