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Грузия помещена в список стран с безвизовым сообщением с Евросоюзом. Официальный журнал Евросоюза 8 марта опубликовал соответствующее решение, оно вступает в силу через 20 дней.

«Поздравляем всех граждан Грузии с этим важным решением. Введение безвизового режима со странами в Евросоюзе будет способствовать развитию туризма, углублению бизнес-связей, активизации программ по обмену студентов», – говорится в сообщении ведомства.

По информации дипведомства, данная регуляция войдет в силу через 20 дней после опубликования, 28 марта.

В нем отмечается, что поездками в страны Евроопы без виз смогут воспользоваться грузинские граждане, проживающие на территории Южной Осетии и Абхазии, пишет Интерфакс .