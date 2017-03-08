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Беларусь запретила ввоз птицы из Московской области

09.03.2017 10:34 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь запретила ввоз птицы из Московской области

фото: aif.ru

Беларусь с 8 марта запретила ввоз в республику птицы из Московской области России из-за зарегистрированного там случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

Как говорится в сообщении на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, решение принято на основании информации Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Запрет распространяется на ввоз в республику из этого региона России живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера. Запрет также распространяется на корма и кормовые добавки из птицы, корма и кормовые добавки растительного происхождения, охотничьи трофеи, а также бывшее в употреблении оборудование для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.

Ранее Беларусь ввела аналогичный запрет на ввоз птицы из ряда регионов стран Европы, Прибалтики, Украины, России.
 

 
 
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Беларусь с 8 марта запретила ввоз в республику птицы из Московской области России из-за зарегистрированного там случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

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