Рабочих из Вилейки, которые засыпали асфальтогранулят прямо в лужу с водой, депремировали и объявили выговоры. А автор ролика удалил видео из YouTube.

— Не понятно, почему столько внимания этому случаю! Уже и телевидение едет. Работников депремировали, потому что они нарушили технологию — сначала нужно было вымести яму от воды и затем уже засыпать асфальтогранулятом, — ответила AUTO.TUT.BY начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Вилейского райисполкома Ольга Малофей.

Напомним, в интернете появилось видео, на котором запечатлено, как дорожные рабочие в Вилейке засыпают асфальтогранулят прямо в лужу. Видео быстро распространилось в интернете. Читателей справедливо возмущал тот факт, что асфальтогранулят засыпают прямо в лужу — «так никакого ремонта не хватит».

После огласки в интернете, автор ролика удалил видео из YouTube.