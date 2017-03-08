﻿ "Почему этому случаю столько внимания?" В Вилейке наказали рабочих за "неправильный" ремонт дороги. 21.by
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"Почему этому случаю столько внимания?" В Вилейке наказали рабочих за "неправильный" ремонт дороги

09.03.2017 10:33 — Разное | Tut.by  
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Рабочих из Вилейки, которые засыпали асфальтогранулят прямо в лужу с водой, депремировали и объявили выговоры. А автор ролика удалил видео из YouTube.

— Не понятно, почему столько внимания этому случаю! Уже и телевидение едет. Работников депремировали, потому что они нарушили технологию — сначала нужно было вымести яму от воды и затем уже засыпать асфальтогранулятом, — ответила AUTO.TUT.BY начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Вилейского райисполкома Ольга Малофей.

Напомним, в интернете появилось видео, на котором запечатлено, как дорожные рабочие в Вилейке засыпают асфальтогранулят прямо в лужу. Видео быстро распространилось в интернете. Читателей справедливо возмущал тот факт, что асфальтогранулят засыпают прямо в лужу — «так никакого ремонта не хватит».

После огласки в интернете, автор ролика удалил видео из YouTube.

 
 
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