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Лявон Вольский представит программу "172" в Вильнюсе. Бесплатные визы для белорусов
8 мая в Вильнюсе
В концерте примут участие Алесь-Франтишек Мышкевич, Павел Аракелян, а также норвежские музыканты Снорре Бергеруд, Бьорн Холмсленд и Синдре Скейе, с которыми Лявон Вольский записывал альбомы «Грамадазнаўства» (2014) и «Псіхасаматыка» (2016). Концерт состоится в клубе Vakaris Vilnius в центре Вильнюса.
— Это будет большой концерт в акустическим и электрическим отделением, — говорит Лявон Вольский. — За последнее время довелось вспомнить много песен, которые давно не исполнял: «Мроя», N.R.M. и из других проектов. Поэтому «172» — это не только прямое расстояние от Минска до Вильнюса, но и примерное количество минут в концерте.
Благодаря поддержке МИД Литвы, на основании приобретенных в Беларуси билетов на мероприятие белорусы имеют возможность получить бесплатные визы (без консульского сбора) со сроком действия с 7 по 9 мая включительно. Подавать документы можно в посольстве Литвы в Минске, а также в визовых центрах по всей Беларуси (услуга платная — 20 евро). Пошаговая инструкция — www.turmuz.by
Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт
Для участия вам необходимо:
1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android
2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»
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8 мая в Вильнюсе Лявон Вольский представит программу "172", в рамках которой прозвучат лучшие песни за всю карьеру музыканта.
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