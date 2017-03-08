﻿ Лявон Вольский представит программу "172" в Вильнюсе. Бесплатные визы для белорусов. 21.by
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Лявон Вольский представит программу "172" в Вильнюсе. Бесплатные визы для белорусов

09.03.2017 11:20 — Разное | Tut.by  
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8 мая в Вильнюсе Лявон Вольский представит программу «172», в рамках которой прозвучат лучшие песни за всю карьеру музыканта: от группы «Мроя» до самого нового сольного альбома «Псіхасаматыка». Белорусы имеют возможность получить бесплатные визы.


В концерте примут участие Алесь-Франтишек Мышкевич, Павел Аракелян, а также норвежские музыканты Снорре Бергеруд, Бьорн Холмсленд и Синдре Скейе, с которыми Лявон Вольский записывал альбомы «Грамадазнаўства» (2014) и «Псіхасаматыка» (2016). Концерт состоится в клубе Vakaris Vilnius в центре Вильнюса.

— Это будет большой концерт в акустическим и электрическим отделением, — говорит Лявон Вольский. — За последнее время довелось вспомнить много песен, которые давно не исполнял: «Мроя», N.R.M. и из других проектов. Поэтому «172» — это не только прямое расстояние от Минска до Вильнюса, но и примерное количество минут в концерте.

Благодаря поддержке МИД Литвы, на основании приобретенных в Беларуси билетов на мероприятие белорусы имеют возможность получить бесплатные визы (без консульского сбора) со сроком действия с 7 по 9 мая включительно. Подавать документы можно в посольстве Литвы в Минске, а также в визовых центрах по всей Беларуси (услуга платная — 20 евро). Пошаговая инструкция — www.turmuz.by

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Площадка: клуб Vakaris Vilnius — Вильнюс, ул. Stulginskio, 8.

Начало мероприятия: вход с 18.00, начало в 19.00.

Билеты: танцпол — 49 руб., место за столиком — 69 руб.

Инфолиния в Беларуси: +375 29 7777 857, +375 29 622 57 20.

Купить билет

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы Ленинград.

Для участия вам необходимо:

1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android

2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»

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Теги: Минск
 
 
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8 мая в Вильнюсе Лявон Вольский представит программу "172", в рамках которой прозвучат лучшие песни за всю карьеру музыканта.

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