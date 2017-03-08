В городах Международный женский день отмечают, как правило, одинаково. Прекрасных дам поздравляют в коллективах. Проводятся городские концерты и спортивные мероприятия. Например, вчера в Минске прошел забег с участием женщин. Организована торговля цветами и сувенирами. А как празднуют весенний праздник на селе? Чтобы выяснить это, корреспондент Sputnik Юлия Балакирева отправилась 8 марта в поселок Глуша, который находится в нескольких километрах от Бобруйска.

Одиночество в селе

Если честно, в этот населенный пункт ехала с большой надеждой увидеть массовое народное гулянье. Деревня все-таки немаленькая. Если верить интернету, проживает здесь порядка 1300 человек. И женщин — большинство. Для них, думалось, точно устроят что-то особенное.



© Sputnik/ Егор Литвин В селе Глуша Бобруйского района

Однако высадившись из автобуса в самом центре поселка, не обнаружила здесь ни души. Погода стояла ненастная, и я подумала, что, скорее всего, народ гуляет в сельском доме культуры. Но он оказался закрыт. Изучив объявления на информационной доске учреждения, поняла, что в честь Международного женского дня здесь проводилась только дискотека. И была она вечером 7 марта.



© Sputnik/ Егор Литвин В честь Международного женского дня в доме культуры провели дискотеку

Кстати, афиша дискотеки показалась мне необычной. Все надписи в ней были выполнены вручную, а в качестве иллюстраций выступили вырезки из журналов. В городах таких не встретишь.

Не место красит человека

Отправилась в близлежащий продуктовый магазин. На его дверях заметила объявление, в котором большими буквами было написано, мол, здесь можно рассчитаться банковской карточкой. Внутри магазина громко звучала музыка. Правда, наслаждаться этим любительским праздником оказалось некому. Покупателей здесь не было.



© Sputnik/ Егор Литвин Продавцы: в канун праздника глушанцы активно покупали торты и алкогольную продукцию

Продавцы отметили: наплыв клиентов пришелся на вчерашний день. Люди в большинстве своем покупали торты и алкогольную продукцию.

"Рано вы приехали репортаж писать", — улыбаясь, говорили женщины.

По их словам, днем глушанцы отмечают праздник дома. А к вечеру пойдут по деревне гулять. Местная молодежь обычно возле дома культуры собирается.

В магазин зашла покупатель. Она купила шампанского и сладости, отметив, что собирается в гости к подруге.

"Я в Бобруйске 25 лет прожила, а недавно в Глушу перебралась. Праздник везде отмечают одинаково: одни люди культурно отдыхают, другие — не очень. Все зависит от воспитания, а не от места проживания", — заметила женщина.

Дом культуры на родине Алеся Адамовича закрыли, музей не работает

Продавцы принялись рассказывать о наболевшем. По их словам, в селе собираются закрывать единственный дом культуры. У местной власти нет средств на его содержание. По этой же причине закрыли дома культуры в близлежащих деревнях.

"Глушанское учреждение — вообще долгосторой. 20 лет его строили. Обидно, если его не станет", — вздыхали продавцы.



© Sputnik/ Егор Литвин Дом культуры в Глуше

Если дом культуры закроют, то местной молодежи будет негде развлекаться.

"В селе есть дом-музей Алеся Адамовича. Но он не работает. У местных чиновников нет финансовой возможности нанимать туда сторожа и других работников… Вы только напишите: жители поселка Глуша против закрытия дома культуры!" — просили продавцы.



© Sputnik/ Егор Литвин Дом-музей Алеся Адамовича

"Тунеядцы" на селе

Выйдя из магазина, решила прогуляться по деревне. Из местных достопримечательностей обнаружила столовую, баню и парикмахерскую. Но в этот день у них был выходной. В центре поселка стоит заброшенный стеклозавод. Недалеко от него частное предприятие по производству железобетонных плит. Работает агроусадьба. Однако автомобилей посетителей возле ее ворот я не заметила.

Оказавшись возле местного исполкома, принялась изучать доску с объявлениями, чтобы узнать, какими проблемами живет село. К своему удивлению, обнаружила здесь информацию о том, что чиновники проводят прием граждан для разъяснения декрета № 3. Однако на селе всегда жили самые работящие люди. О каких "тунеядцах" идет речь?



© Sputnik/ Егор Литвин На селе чиновники тоже разъясняют населению декрет № 3

С любовью к жизни

Праздник глушанцы отмечали тихо. Обнаружила только одну семью, которая устроила посиделки на свежем воздухе с шашлыками. Остальные люди отсиживались дома.

Семья Новиковых пояснила: в поселке осталось мало народу. Работы нет, поэтому молодежь переезжает в Бобруйск и Минск.

"Еще 10 лет назад, когда работал стеклозавод, все было иначе. Международный женский день отмечали с размахом. Возле дома культуры проводились ярмарки. Всем селом ходили на озеро. А сейчас в праздник и гулять некому", — рассказал Олег Юрьевич.

Те, кто остаются в Глуше, жалуются на небольшие зарплаты. Например, Елена Васильевна, работая в ЖКХ, в месяц получает 100 рублей.

"Спасает то, что у нас есть огород и мы с мужем пенсии по возрасту получаем", — говорила она.

По словам Новиковых, село разваливается. Недавно закрыли местный спортивный комплекс, построенный в советское время. Он нуждался в ремонте, а делать его было не за что.

Однако покидать деревню супруги не хотят. Говорят, что привыкли тут жить. Вместо того чтобы жаловаться на жизнь, пытаются сделать ее лучше. Пробуют реализовать себя в качестве родителей. Взяли двух приемных детей. Своих столько же.



© Sputnik/ Егор Литвин Дом-музей Алеся Адамовича

"Ребята нам сегодня такой замечательный праздник устроили. Подарили жене открытки, которые сделали своими руками. Потом был сладкий стол. Вот так и живем", — отметил Олег Юрьевич.