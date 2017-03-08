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ГПК: нет ничего плохого в решении Латвии построить "стену" на границе

09.03.2017 11:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мар — Sputnik. Решение Латвии возвести ограждение на границе с Беларусью является нормальным с точки зрения повышения пограничной безопасности в современных условиях, заявили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси.

ГПК: нет ничего плохого в решении Латвии построить "стену" на границе
© flickr.com/ liebeslakritze
Забор на границе Беларуси и Латвии будет два метра в высоту

Накануне начальник Государственной службы пограничной охраны Латвии Нормундс Гарбарс заявил, что страна построит заграждение на границе с Беларусью длиной несколько десятков километров для борьбы с нелегальными иммигрантами и другими нарушителями границы.

"Мы (ГПК РБ — Sputnik) всегда выступали за конструктивные взаимодействие с коллегами в вопросах повышения безопасности на границе. Если говорить об оборудовании границы новыми объектами инженерной инфраструктуры, то это нормальный процесс в организации охраны государственной границы. Ничего плохого мы в этом не видим", — заявил Sputnik в четверг официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

По его словам, в Минске понимают, что инициатива латвийской стороны направлена на то, чтобы повысить "управляемость границей и минимизировать возникающие проблемы".

Бычковский также отметил, что белорусская сторона регулярно проводит мероприятия, направленные на повышение безопасности на всем участке своей границы с ЕС.

Это не первый раз, когда Латвия поднимает вопрос о так называемой "стене" на границе. Предыдущий случай был в июле прошлого года, когда министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис заявил, что стену на восточной границе нужно строить не только с Россией, но и с Беларусью.

Тогда в ГПК Беларуси также заявили о том, что укрепление границы является правильной и полезной идеей, пояснив, что такое "стена" в контексте риторики о пограничной безопасности.

Не Китайская стена

Ранее в ГПК Беларуси Sputnik заявили, крайне важно правильно понимать что такое "стена" или "забор" на границе, о котором ведет речь латвийская сторона.

"Это же не Китайская стена. Это система оборудования, пограничный забор, сетка, которые оснащены дополнительной системой слежения, сигнализацией, сложным комплексом специальной аппаратуры", — заявили в ГПК.

Там отметили, что белорусские пограничники редко используют слова "стена" или "забор", " мы говорим интеллектуальная система управления границей".

 
Теги: Минск
 
 
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