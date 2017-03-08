11 марта в 14.00 в столичном Prime Hall состоится встреча с Евгением Комаровским — знаменитым на весь YouTube украинским доктором. Евгений Олегович — один из самых авторитетных педиатров, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и автор 15 книг об уходе за детьми. На его лекции родители ходят, чтобы задать наиболее волнующие вопросы касательно здоровья своих детей. И самый главный совет, который они получают, — «не суетиться».





Накануне визита доктора в Минск белорусским звездам — теле- и радиоведущим, артистам эстрады, актерам и прочим знаменитым папам и мамам посчастливилось задать доктору вопросы и получить на них исчерпывающие ответы. Собственно, если ваши дети ходят во сне, едят перед сном, дерзко разговаривают с родителями или наотрез отказываются от противовирусных свечей, то в этом материале вы найдете ответы на извечный родительский вопрос: «Доктор, что делать?».

Ведущий Денис Курьян

Моему старшему сыну 7 лет, в последнее время он стал довольно дерзким и грубым в общении, порой ведет себя свысока с папой… Я не хочу закручивать гайки и не хочу его сильно наказывать, но я все же хочу, чтобы он понял: с отцом, с мамой нужно общаться более уважительно. Подскажите, пожалуйста, для этого хороший рецепт.





ДК: Для того чтобы привить ребенку уважение, надо постоянно ставить его в такую ситуацию, когда он будет видеть: папа умнее, папа сильнее, папа может! Папа может такое, чего мне не дано, и папа может меня научить.

Очень трудно поставить ребенка в такую ситуацию, если папа общается с дитем раз в день, приходя уставший с работы, а тут еще еда и все остальное… Но очень легко добиться уважения, когда вы с ребенком вместе на рыбалке, когда вы вместе что-то делаете, вместе строите… Когда вы — пример для ребенка. Трудно быть лидером теоретически. Современный быт мешает нам становиться лидерами. Поэтому берем ребенка — и вперед: на рыбалку, на природу, заниматься спортом, становиться ПРИ-МЕ-РОМ. Это самое главное!

Шоумен Артем Рыбакин

У меня есть очень наболевший вопрос. У меня маленький ребенок, 2 года 4 месяца, девочка. Каждый раз, когда я подозреваю, что она хотя бы немножко заболела, вызываю врача, и врач говорит: да, например, у вас насморк, кашель или еще что-то, я лично считаю правильным давать сразу же антибиотики и сразу же противовирусные. Я просто добавляю антигистамин, чтобы не было какой-нибудь аллергической реакции на все эти лекарства. Можно ли так вообще делать?.. То есть правильно ли давать и антибиотики, и противовирусные и что вообще с организмом у ребенка происходит в этот момент?.. Я был бы признателен, если бы вы ответили!





ДК: Вы мне рассказали примерно такую историю: плывем мы на корабле, на нас налетела стая самолетов, мы бросаем голубиные бомбы, правильно ли мы поступаем?.. Вы не то что поступаете неправильно, вы образец неправильного «поступления». Первое: ваш ребенок заболел насморком. Это вирус, лекарств от подобных вирусов нет, антибиотики на вирусы не действуют. У вашего ребенка вообще очень мощный организм: он борется и с вирусом, и с антибиотиком, и с противовирусным препаратом, а вы ему еще антигистамины даете. Короче, все вы делаете неправильно.

Если у ребенка есть аллергия на антибиотик, то она сама проявится, даже если вы дадите ему кучу антигистаминов. Вы должны не лекарства давать ребенку, вы должны создать условия, при которых организм ребенка сам бы справился с вирусом. Увлажнить и проветрить помещение, напоить ребенка, не рыдать, не суетиться, понимать, что лечение таких болезней лекарств вообще не требует, а требует определенных усилий от мамы и папы по организации образа жизни. Главное, прекратите заниматься лекарственной самодеятельностью, вы в этом пока, с моей точки зрения, совершенно ничего не понимаете. Почитайте книжку доктора Комаровского «Про лекарства», наверняка поможет.

Популярный белорусский певец, актер Алексей Хлестов

Здравствуйте, у меня к вам два вопроса. Моей младшей дочери пять лет, иногда в момент сна она очень сильно скрипит зубами. Проверяли на микробов, делали анализы, ничего не нашли, все в порядке, что это может быть?





ДК: Скрип зубами не имеет никакого отношения к микробам, скрип зубами не имеет никакого отношения к глистам, скрип зубами — это возрастная особенность, которая бывает у довольно многих детей. Иногда его связывают с активным ростом, в некоторых ситуациях — с дефицитом кальция… Тем не менее в этом нет совершенно ничего страшного. Иногда действительно имеет смысл показать ребенка квалифицированному стоматологу, чтобы убедиться, что этот скрип не приводит к повреждению зубов. Но ничего другого делать не надо, это не опасно, это временно, дети это перерастают. Не суетиться, улыбаться, в общем, не нервничать.

АХ: Вопрос номер два: среднему сыну 11 лет, и когда он спит, иногда, не открывая глаз, начинает бормотать какие-то истории и пытается ходить по комнате. Аккуратно его будим, чтобы он открыл глаза, и только после этого он нормально засыпает. Что это может быть? Буду очень признателен за ваш ответ.

ДК: Вы описываете классический лунатизм, это не такая уж редкая штука, до 20% детей могут иметь эпизодически такие проблемы, и более чем у 90% это проходит после периода полового созревания. Собственно, это не лечится никакими особыми лекарствами, то, что вы делаете, это абсолютно правильно. Ваша задача сделать так, чтобы он ночью никуда уйти не мог, ничего не мог открыть, залезть куда-то, упасть…

Что еще вы можете сделать, чтобы ему помочь?.. Уменьшите эмоциональные нагрузки во второй половине дня, сделать так, чтобы он шел спать не после телевизора, а после прогулки или после теплой ванны. Это все, что вы можете сделать. Экспериментировать, подождать, не суетиться, это все временные неприятности.

Глеб Давыдов и Полина Пилецкая, компания Perfect

Глеб: Первый вопрос связан с нашей дочкой, нам многие врачи рекомендуют, если ребенок начинает заболевать, использовать противовирусные свечи. Но наша Эмилия категорически не приемлет свечи, вот хотелось бы узнать, каким образом можно еще повысить иммунитет ребенка.





ДК: Я очень рад, что у вас такой ребенок, который не подпускает к себе взрослого человека с противовирусной свечкой в руках. Все противовирусные свечи относятся к средствам с недоказанной эффективностью. Первое, что надо сделать, когда ребенок заболевает, — увлажнить и проветрить комнату, ребенка потеплее одеть и литрами его поить, перестать запихивать в него еду, промывать носик солевым раствором — все! Дети не нуждаются ни в каких лекарствах для повышения иммунитета. Иммунитет повышается не лекарствами, а коррекцией образа жизни: не пихать еду, не перегревать, двигательная активность, спорт — вот это и есть повышение иммунитета.

Полина: А у меня такой вопрос: стоит ли делать прививки от гриппа, и действительно ли это может застраховать нашего ребенка впоследствии от заболевания?

ДК: Вакцинация от гриппа — один из самых эффективных способов защиты от этой болезни. Вакцина каждый год разная, ориентированная именно на те вирусы, которые циркулируют в данном регионе в этом сезоне. Это эффективно, прививаюсь я, мои дети, мои внуки, сотрудники моей клиники. Это реально работает, я в этом не сомневаюсь и настоятельно рекомендую вам. Главное, помнить о том, что наиболее опасен вирус гриппа для маленьких детей до 5 лет и для пожилых людей. Может быть, для вас, взрослых, это не опасно, но вы принесете вирус в дом, и тяжело заболеют ваши бабушки-дедушки или ваши дети, поэтому прививайтесь все.

Антон и Юлия Мартыненко (Антон — радиоведущий)

Юлия: Мне очень интересно ваше мнение по поводу запечатывания детских зубиков, их покрывают каким-то специальным раствором, и зубки потом не болеют кариесом. У нас пока один, но мы вот уже задумались: стоит это делать или это очередная модная трата денег?..





ДК: Народный, подчеркиваю, не врачебный термин «запечатывание» зубиков — это действительно покрытие зубов специальным раствором из кальция и фосфора, и это действительно помогает, потому что детские зубки имеют довольно тонкую эмаль, а малыши еще толком не умеют за своими зубками ухаживать. Но для молочных зубов это абсолютно бесполезно, обрабатываются первые постоянные зубки, которые появляются после смены, то есть это актуально и полезно, но вам еще до «запечатывания» как минимум лет пять-шесть.

Антон: Правда ли, что если женщина родила ребенка, ей лет до 50 надо приносить кофе в постель? Правда ли, что есть такие медицинские показания? Потому что мне кажется, что жена меня где-то обманывает…

ДК: Вы знаете, мне кажется, она вас действительно немножко обманывает, и я вам сейчас расскажу, откуда это взялось. Когда женщина стала матерью ваших детей, то вы, мужики, обязаны этой женщине и этим детям на всю оставшуюся жизнь обеспечить безопасное жилье, нормальное питание, отдых, свежий воздух, жизнь в безопасной прекрасной стране, где хорошие законы и все улыбаются. И это безумно трудно. Поэтому самый простой способ не делать всего этого — ограничиться принесением кофе в постель. И наши женщины настолько добры к нам, мужикам, что, кроме кофе в постель, ничего и не требуют. Поэтому думайте… Я вообще не понимаю, как это вы — до 50 лет будете носить кофе в постель, а в 51 перестанете, что ли?..

Паша и Маша Воротилины (Павел — ведущий событий)

Паша: Приближается сезон отпусков, мы тоже поедем отдыхать, поэтому такой вопрос: какую аптечку нужно собрать с собой, какие препараты в ней обязательно должны быть? Ну и, может быть, какие-то общие рекомендации, как безопасно проводить время под жарким солнцем вблизи морей и океанов?





ДК: По поводу аптечки: самое главное — средство для пероральной регидратации, надеюсь, вы знаете, что это такое. Дальше — солевые капли в нос, жаропонижающие средства, противоаллергические. Опять же, надо понимать, куда вы едете, есть ли там возможность добраться до аптеки, есть ли у вас нормальная медицинская страховка — это, кстати, обязательное условие нормального отдыха. А если вы, к примеру, плывете на байдарках, то вам обязательно надо взять с собой антибиотики и телефон доктора, которому вы всегда сможете позвонить.

В любом случае, тема детского отдыха — то, что мы наверняка будем очень подробно рассматривать на нашей встрече, это для всех очень актуально. Но главный мой совет: не мечтайте отдыхать сразу и на всю катушку, то есть если вы приехали с 20 градусов, не надо целый день лежать на пляже под палящим солнцем. Полежите сначала полчасика и желательно в первой половине дня. В общем, отдыхать — это огромное искусство, ему надо учиться и учиться.

Паша: У нашего сына очень говорливый папа, но он абсолютно не разговаривал до трех лет. Общаясь с нашими знакомыми, мы часто сталкиваемся с вопросом: как разговорить детей? Может быть, у вас будут какие-то рекомендации?.. И в какой период времени ожидать, что дети начнут говорить?

ДК: Вы прямо рассказали историю моей семьи: у моего сына тоже очень говорливый папа, а сын молчал до трех лет, потом открыл рот — и вот не закрывает его последние 30 лет. Тем не менее единственный способ научить ребенка говорить — это говорить вместе с ним.

Чем больше спокойной нормальной речи в различных ее проявлениях ребенок слышит, тем большая вероятность, что он начнет полноценно разговаривать. Трудно разговорить ребенка, который целыми днями смотрит в телефон, компьютер или телевизор, но не реагирует на окружающих его взрослых. Главное — не суетитесь, разговаривайте с детьми, читайте им сказки, пойте песни, особенно колыбельные, это вообще здорово, человеческая речь перед сном очень помогает разговориться. В принципе, до трех лет большинство детей вполне способны общаться с помощью родной речи.

Владимир Чеботарев, руководитель проекта AFISHA.TUT.BY

Моему ребенку 3 года, он очень активный, но очень плохо кушает. Причем аппетит у него просыпается каждый раз, когда мы ложимся спать. В течение часа он нас с мамой гоняет, просит принести ему что-нибудь покушать. Поэтому мы стали кормить его прямо перед сном под мультик. Тогда он ест охотно, много и потом хорошо спит. Вопрос в том, можно ли так плотно кормить ребенка прямо перед сном?





ДК: Вы нашли вариант питания, который полностью устраивает вашу семью, у вас в семье при таком варианте мир, покой и все спят. Если у ребенка толстая попа, если он предпочитает целыми днями сидеть на диване, если он стремительно прибавляет в весе и становится толстым и некрасивым, то такой вариант питания не самый оптимальный. Но если, судя по всему, речь идет о худом ребенке с шилом в заднице, то наверняка ничего опасного в данном режиме нет. Вас это устраивает, не приводит к проблемам со здоровьем у ребенка — на здоровье! Папе и маме я такое явно не рекомендую, это явный повод набрать лишний вес. Для ребенка это не опасно.

Ольга Рыжикова и Тео, телеведущие, артисты

Тео: У меня вопрос, связанный с моей профессией. Говорят, что насморк при появлении продолжается 7 дней минимум, и стоит ли нагружать нос всяческими каплями и другими средствами, чтобы избавиться от него, или стоит просто подождать 7 дней, и все само собой пройдет?





ДК: Насморк в большинстве случаев действительно проходит сам по себе, но мы можем воспользоваться какими-то средствами, чтобы облегчить наше состояние и улучшить самочувствие. Но речь идет скорее не о сосудосуживающих средствах, а о соленых каплях для увлажнения и промывания носа. Они действительно помогают очистить нос и оставаться ведущим, а не гнусавить во время эфира. От насморка никто не умирает, и он действительно проходит сам за 7 дней, но совмещать насморк с работой теле- или радиоведущего достаточно сложно.

Ольга: Одна из самых больших профессиональных проблем ведущих — это затяжной кашель. Ну и вопрос: как быстро избавиться от затяжного кашля?

ДК: Самое главное, что я вам порекомендую, — это разобраться с вашими работодателями. Самый лучший способ облегчить кашель во время работы в эфире — иметь адекватные параметры воздуха в студии. То есть чтобы воздух был не сухой, а с влажностью от 40 до 60%, чтобы помещение регулярно проветривалось и температура была не более 22 градусов. Это, кстати, идет на пользу и аппаратуре, с которой вы имеете дело.

Еще: литрами пить теплое, помнить о том, что все отхаркивающие средства усиливают кашель и мешают работе в прямом эфире. Да, можно использовать всякие сосательные таблетки, но, сами понимаете, никакие торговые марки я вам назвать сейчас не могу, а вот на встрече 11 марта в Prime Hall, наверное, кое-что смогу посоветовать.

Часто помогают или очень теплые, или очень холодные напитки непосредственно перед началом эфира — это вам надо на себе проверить. Очень часто может помочь мороженое, за счет того, что активизирует кровообращение в слизистых оболочках. И очень часто помогает, например, теплое молоко с медом или теплый чай с медом. Под действием горячего пара размокает и отходит засохшая слизь.

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Надеемся, вам помогли советы доктора Комаровского, а если у вас остались еще какие-то важные вопросы, то вы можете прийти 11 марта в Prime Hall и задать их Евгению Олеговичу лично. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте AFISHA.TUT.BY. Купить билет