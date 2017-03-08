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в Минске велосипедист въехал в остановившийся автомобиль и скрылся с места происшествия
Инцидент произошел 8 марта, в 14.30, на перекрестке улиц Кульман и Куйбышева в Минске: велосипедист врезался в остановившийся для пропуска пешеходов автомобиль, после чего с места уехал. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.
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— Велосипедист никаких травм не получил, но пока водитель Honda вызывал ГАИ, он скрылся в направлении Комаровского рынка по улице Кульман. На данный момент его разыскивает милиция, — рассказал AUTO.TUT.BY читатель.
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После столкновения с Honda мужчина, управлявший велосипедом, с места происшествия сбежал. Его разыскивает милиция.
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