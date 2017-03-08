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В Верхнедвинском районе фура насмерть сбила пешехода

09.03.2017 11:45 — Разное | Tut.by  
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В Верхнедвинском районе иностранец на автомобиле Scania сбил местного жителя. Пешеход умер в больнице на следующий день, сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

ДТП произошло 7 марта около полуночи в агрогородке Шайтерово на трассе Витебск — Полоцк — граница Латвии. «Иностранный гражданин 1966 года рождения, управляя Scania, совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении по проезжей части 23-летнего рабочего, жителя соседней деревни. В результате пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение центральной районной больницы, где на следующий день скончался, не приходя в сознание», — рассказал Александр Казючиц.

Сотрудники ОГАИ Верхнедвинского РОВД выяснили, что пешеход, возвращаясь с работы, приобретал спиртное в магазине. Был ли он пьян в момент аварии, еще предстоит установить экспертизе. Световозвращающий элемент на его одежде отсутствовал. Из объяснений водителя следует, что он заметил силуэт человека в последний момент, затормозить не успел.

 
Теги: Витебск
 
 
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ДТП произошло 7 марта около полуночи в агрогородке Шайтерово на трассе Витебск - Полоцк - граница Латвии.

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