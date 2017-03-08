В последнее время в ряде СМИ и интернет-изданиях довольно активно муссируется тема о возможности повторения в Беларуси украинских событий, звучат разные, как правило, противоположные точки зрения. Что думают по этому поводу оппозиционные политики, на радио Sputnik Беларусь рассказал заместитель председателя партии БНФ Григорий Костусев.

"Чужой опыт научил белорусов не повторять ошибки соседей. Сельский прагматизм, рассудительность, сплоченность населения не позволят повторить в Беларуси украинские события", — считает Костусев.



© Sputnik / Виктор Толочко Кобяков: нефтегазовый спор Беларуси и России сказался на успехах ЕАЭС

Политик высказал тревогу в связи с тем, что события подобные украинским могут произойти в России, с подачи, например, "скинхедов". Хоть такие явления и не носят массового характера, но публикации в интернете встречаются.

На вопрос о возможности разделения понятия суверенитета на экономический и культурно-этнический аспект, Костусев подчеркнул целостность этого понятия и невозможность существования одного без другого.

"Некультурная нация не может быть богатой, а бедная нация не может быть культурной. Если бы у меня появилась возможность повлиять на политические явления в стране, я бы усилил процесс разделения властей, который сделал бы невозможным влияние ветвей власти друг на друга, дал бы большую свободу СМИ", — отметил политик.

Григорий Костусев также высказался о проблемах мигрантов в Европе, роли Беларуси в ЕАЭС, мясомолочных и нефтегазовых проблемах двухсторонних отношений России и Беларуси.

Аудиозапись интервью с оппозиционным политиком Григорием Костусевым слушайте на радио Sputnik Беларусь.