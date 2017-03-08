Месяц назад в доме № 84 по ул. Кропоткина случился пожар на 17-м этаже. Оказалось, загорелась парилка, устроенная в ванной. Пожарные установили причину: «нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств». REALTY.TUT.BY изучил объявления о продаже жилья и обнаружил: квартир с саунами только среди выставленных на продажу и сдаваемых в аренду — десятки.



Дом по Кропоткина, фото Яндекс. Карты



Сгоревшая парилка.

Мода на сауны в многоэтажках началась лет семь назад. Состоятельные граждане строили большие по площади квартиры, и свободное пространство как будто диктовало: спортзал бы, джакузи размером с бассейн, каминную комнату, сауну — почему нет?

Некоторые застройщики даже дымоходы под настоящие камины проектировали.



Дома по Жасминовой.

Вот, например, в рекламе 5-комнатная квартиры на Жасминовой прямо указано: «есть возможность установки „живого“ камина, сауны в квартире».

С саунами бывают и жилые комплексы поскромней. Например, в «Каскаде» предлагают снять апартаменты на сутки с возможностью попотеть.



Дом с апартаментами, где можно попарится, Каскад. Яндекс. Карты



Картинка с рекламой апартаментов с сауной.

Квартиры с сауной сдаются посуточно не только в Каскаде. А вот сауна в квартире по Артиллеристов, дом 20: тут сауна в также рекламируется.



Впрочем, если вы живете в девятиэтажке 1983 года постройки, вы также не сможете уверенно заявить, что в вашем доме нет квартир с саунами. Их там тоже обустраивают. «Самоделкины» порой их делают даже на лоджиях — на конкурс «Мой балкон», который проводил REALTY.TUT.BY таких конкурсных работ приходило несколько — и не только из Минска. Правда, массово в рекламах такими сооружениями не гордяться — риелторы предупреждают, что сауну на балконе могут посчитать перепланировкой.



Снимок с сайта производителя саун.

Спрос на сауны очевидно есть. Раз есть в Беларуси не одна, а несколько фирм, которые готовы организовать вам парилку дома за вполне приемлемые 2−3 тысячи долларов в эквиваленте.

Стандартный размер квартирной сауны — полтора на полтора метра, высота — два метра. В дешевых вариантах электрокамин ставят на 4,5 киловатт, обшивку и полки делают из ольхи. В дорогом камин предлагают ставить почти вдвое мощнее, полки — из кедра или абаша (его еще называют африканским кленом). Ну и комплект камней будет разный. У простеньких саун — габро-диабаз, у дорогих — малиновый кварцит, или еще что-то внушительное.

Сауна с электрокамином — не перепланировка

Об этом с уверенностью заявили в фирме, которая делает «квартирные» сауны.

— Это парная кабинка. Там нет дров, живого огня, воды. Если вы в ванной поставите набор досок, к вам будут претензии? А если поставите обогреватель — будут? Кабинка парная — это не перепланировка. И она безопасна — главное, чтобы домашняя электросеть выдерживала, чтобы смонтировали все грамотно, — и вентиляцию тоже, — объяснял продавец. — Риск от сауны не больше, чем от мощного обогревателя. Но вы же умеете пользоваться обогревателем?



С такого каркас, а начинается домашняя парилка. Фото сайта производителя саун.

Там подтвердили: фотографии сгоревшей домашней сауны видели, это обычная кабинка, но «не мы ее делали, и что там загорелось, не знаем».



Та самая ванная с кабинкой-сауной.

Некие правила устройства парилок в жилье есть в ТКП 45−2.02−92−2007 (02250). Там сказано, что обязательно применение печи заводского изготовления с автоматической защитой и отключением до полного остывания через 8 часов непрерывной работы. Что для отделки парильной нужно использовать лиственные породы древесины. В парильной должна быть обустроена естественная приточно-вытяжная вентиляция кратностью 1.

Там же сказано, что необходимо предусмотреть устройство из помещений бань обособленного эвакуационного выхода. Но эта часть, похоже, уже про общественные бани, а не индивидуальные парные кабинки с электрокаминами.