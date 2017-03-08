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Моуринью шокирован состоянием поля на стадионе в Ростове перед игрой Лиги Европы

09.03.2017 11:50 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» подверг критике качество газона на стадионе «Олимп 2» в Ростове-на-Дону.


Жозе Моуринью с игроками «Манчестер Юнайтед» на стадионе в Ростове-на-Дону. Фото: Reuters

— Мне все еще трудно поверить, что мы будем играть. Мне трудно поверить, что мы будем играть на таком поле, если это можно назвать полем. Я не знаю, какую команду выпустить играть. Не знаю, примет ли участие в матче Мхитарян.

Мне нужно о многом подумать, потому что я ожидал увидеть нечто более пригодное для игры. Летом мы с «Манчестер Сити» решили не играть на подобном поле, но сейчас мы, похоже, должны.


Фото: Алина Матинян, championat.com

У меня до сих пор ни с кем не было никаких контактов относительно поля, лишь мимолетный контакт с одним джентльменом из УЕФА. Когда я осматривал поле и высказал джентльмену свои опасения, он ответил: игроки застрахованы, так что если что-то случится, никаких проблем.

Я анализировал «Ростов». Это очень хороший соперник, о котором мы еще не говорили. В их матчах с «Аяксом», «Баварией», «Атлетико» поле для меня выглядело очень пригодным для игры. И меня очень удивило то, что я увидел сегодня, — приводит Mirror слова Жозе Моуринью.


Фото: Reuters

Команды договорились не тренироваться на «Олимпе-2» до матча, который начнется 9 марта в 21.00 по минскому времени. Ответный поединок пройдет 16 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

В составе вице-чемпиона России «Ростова» играет лучший футболист Беларуси 2014 и 2016 годов Тимофей Калачев.

 
 
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" подверг критике качество газона на стадионе "Олимп 2"...

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