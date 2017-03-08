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СМИ: россияне возвращаются домой, разочаровавшись в Европе
09.03.2017 11:54 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Около 150 тысяч россиян вернулись на родину из-за рубежа в прошлом году, каждый пятый приехал из Евросоюза
Об этом пишет газета
Россияне возвращаются на родину благодаря программе содействия добровольному переселению.
«Тенденция возвращения очевидна, так как только я лично знаю более 20 человек, которые планируют переехать в Россию», — рассказал изданию мужчина, проживший в Париже более 20 лет.
«В Германии я понял, что у меня гораздо меньше перспектив по трудоустройству, чем в России», — отметил другой россиянин, вернувшийся на родину после 12 лет жизни в ФРГ.
Как прогнозируют аналитики, число желающих покинуть Евросоюз и переселиться обратно в Россию увеличится. Это произойдет в том случае, если политическая обстановка в Европе не улучшится.
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Около 150 тысяч россиян вернулись на родину из-за рубежа в прошлом году, каждый пятый приехал из Евросоюза
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