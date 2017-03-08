В Латвии намерены построить на части границы с Беларусью многокилометровый забор, а в Минске против этого не возражают.

Как рассказал начальник Государственной пограничной службы Нормундс Гарбарс, делается это для предотвращения нелегальной иммиграции и контрабанды на границе. По его словам, уже объявлена процедура закупки услуг. Планируется, что забор будет возведен из железобетонных конструкций и оборудован комбинированной проволокой, передает DELFI .

Между тем в Минске против строительства стены не возражают, заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, пишет ТАСС .

По его мнению, оборудование границы новыми объектами инженерной инфраструктуры является нормальным процессом в организации ее охраны. «Ничего плохого мы в этом не видим», - подчеркнул представитель ГПК, добавив, что такие шаги латвийской стороны позволят "еще лучше управлять границей и решать возникающие проблемы".

Антон Бычковский отметил, что Минск также проводит мероприятия по улучшению инфраструктуры на границе. А с латвийскими коллегами, по его словам, налажено "конструктивное взаимодействие, отвечающее новым вызовам и угрозам".

В целом длина границы между Беларусь и Латвией 176 километров.