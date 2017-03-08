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Латвия хочет построить стену на границе с Беларусью. Минск не против
В Латвии намерены построить на части границы с Беларусью многокилометровый забор, а в Минске против этого не возражают.
Как рассказал начальник Государственной пограничной службы Нормундс Гарбарс, делается это для предотвращения нелегальной иммиграции и контрабанды на границе. По его словам, уже объявлена процедура закупки услуг. Планируется, что забор будет возведен из железобетонных конструкций и оборудован комбинированной проволокой, передает
Между тем в Минске против строительства стены не возражают, заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, пишет
По его мнению, оборудование границы новыми объектами инженерной инфраструктуры является нормальным процессом в организации ее охраны. «Ничего плохого мы в этом не видим», - подчеркнул представитель ГПК, добавив, что такие шаги латвийской стороны позволят "еще лучше управлять границей и решать возникающие проблемы".
Антон Бычковский отметил, что Минск также проводит мероприятия по улучшению инфраструктуры на границе. А с латвийскими коллегами, по его словам, налажено "конструктивное взаимодействие, отвечающее новым вызовам и угрозам".
В целом длина границы между Беларусь и Латвией 176 километров.
Напомним, что о намерении Латвии выделить дополнительные средства на укрепление и обустройство восточной границы
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В Латвии намерены построить на части границы с Беларусью многокилометровый забор, а в Минске против этого не возражают.
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