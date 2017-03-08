﻿ Латвия хочет построить стену на границе с Беларусью. Минск не против. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Латвия хочет построить стену на границе с Беларусью. Минск не против

09.03.2017 12:08 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В Латвии намерены построить на части границы с Беларусью многокилометровый забор, а в Минске против этого не возражают.

Как рассказал начальник Государственной пограничной службы Нормундс Гарбарс, делается это для предотвращения нелегальной иммиграции и контрабанды на границе. По его словам, уже объявлена процедура закупки услуг. Планируется, что забор будет возведен из железобетонных конструкций и оборудован комбинированной проволокой, передает DELFI.

Между тем в Минске против строительства стены не возражают, заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, пишет ТАСС.

По его мнению, оборудование границы новыми объектами инженерной инфраструктуры является нормальным процессом в организации ее охраны. «Ничего плохого мы в этом не видим», - подчеркнул представитель ГПК, добавив, что такие шаги латвийской стороны позволят "еще лучше управлять границей и решать возникающие проблемы".

Антон Бычковский отметил, что Минск также проводит мероприятия по улучшению инфраструктуры на границе. А с латвийскими коллегами, по его словам, налажено "конструктивное взаимодействие, отвечающее новым вызовам и угрозам".

В целом длина границы между Беларусь и Латвией 176 километров.

Напомним, что о намерении Латвии выделить дополнительные средства на укрепление и обустройство восточной границы заявляется уже не первый год. Стоимость создания пограничной линии на границе Латвии с Беларусью и Россией оценивается в 15 млн евро. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Латвии намерены построить на части границы с Беларусью многокилометровый забор, а в Минске против этого не возражают.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Квартира в многоэтажке с сауной: опасность для соседей или норма комфорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика